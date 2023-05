København - en by i provinsen

DANMARKS hovedstad er de senere år blevet prist og berømmet. For sin åbenhed og afslappethed, for sin mad og sin gode stemning. Trods den internationale anerkendelse har københavnske politikere det dog med at opføre sig provinsielt.

En ny regel fra rådhuspolitikerne vil f.eks.nu lukke langt de fleste udeserveringer i byen kl. 22. På grund af klager fra beboere. Over angivelig larm.

Det er ikke alene parcelhuskvartertænkning. Det er tillige en skidt analyse. Den egentlige larm begynder faktisk, når udeserveringerne lukker, og boombokse åbner.

Annonce:

I DENNE UGE går vi ind i festivalen Copenhagen Distortion. Også her har der i årevis været udtrykt en sær småborgerlighed, der modsætter sig dans, glæde og dj’s i gaden en enkelt gang om året, mens folk, der irriteres over en halvt afspærret by i forbindelse med maraton eller Royal Run, angribes for ikke at ville godtage, at den slags arrangementer naturligt følger af at bo i en storby.

Til gengæld synes disse, at deres egen specifikke sengetid skal overholdes af alle.

Det er her, hovedstaden er blevet en berberishækkultur stillet på højkant. Når den såkaldte kreative klasse har indtaget de gamle arbejderkvarterer og transformeret dem til cafeer, designertøjbutikker, gallerier og bagere med croissanter til 45 kr. stykket. Næppe har de erklæret et kvarter deres kærlighed, før deres regler og krav om at blive kompenseret for udgifterne har begået et kvartermord. Mens de mindrebemidlede borgere, hvis autenticitet og liv egentlig udgjorde den oprindelige tiltrækningskraft, er blevet fordrevet fra området.

OG MÅ VI SÅ i øvrigt bede om ro kl. 22, siger de.

Annonce:

En Megafon-undersøgelse om københavnernes holdning til udeservering burde have fået byens politikere på andre tanker. Gjort dem immune over for småborgerligheden. Næsten halvdelen af de adspurgte angav at bo i nærheden af en udeservering. Langt de fleste (81 procent) af disse borgere svarede, at de synes, at udeservering er ’positiv’ eller ’meget positiv’. Man kan undre sig over, hvor den forsagende og kyske holdning på rådhuset finder sin berettigelse.

Må vi anbefale klagerne at forlade byen. Der findes masser af fred helt uden servering andre steder. Byer, der ligger tyst og livløst hen uanset tidspunkt på døgnet. Som kun gader i provinsen kan gøre det. Ikke at der er noget galt heri. Slet ikke.

DEN SLAGS hører bare ikke hjemme i hovedstaden.