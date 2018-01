Københavner- bonderøve

Omstilling: Regeringen er gennemskuet af Rød Blok. Udflytningen af statslige arbejdspladser handler ikke om at skabe bedre balance. Næh, udflytningen handler om systematisk at nedbryde miljøet, påpeger Rød Blok.

Miljøstyrelsen skal flytte fra caffe latte-land, Østerbro i København, til Odense. Og enhver kan se, at dette er en katastrofal kurs for et grønt og miljørigtigt Danmark.

Jeg ser det som et angreb på miljøpolitikken’, siger Radikale Venstres miljøordfører Ida Auken til Politiken.

Alternativets miljøordfører Christian Poll er helt på linje: ’Vi ved jo, at miljøministeren prioriterer landbruget meget højt, og det er beslutningen et billede på.’

Jeg forstår hermed, at Rød Blok ser Odense som bondeland, hvor græsset ikke er lige så grønt og bæredygtigt som i hovedstaden, og hvor rekrutteringsmulighederne til Miljøstyrelsen fremover vil foregå blandt typer som Polle fra Snave.

Det, som Rød Blok åbenbart ikke opererer med, er muligheden for, at Miljøstyrelsens nuværende medarbejdere flytter med til Odense. Og pendle? Uha nej, kaffen på DSB’s tog er ikke fra Riccos.

Her fra hjørnekontoret med udsigt over Rådhuspladsen er det selvfølgelig nemt at håne folk der ikke vil flytte til provinsen.

Jeg vil dog lige indskyde, at jeg i tre år pendlede mellem mit hjem på Østerbro i København og TV2 i Odense. Jeg elskede mit job på TV2 og fandt det så attraktivt, at det var besværet værd.

Jeg er træt af at høre bedrevidende politikere med skyklapper tale provinsen ned. Danmark er geografisk et meget lille land, men alt for meget er alt for længe blevet koncentreret i København.

Det tager 1 1/2 time med tog fra Odense til København. Ingen i New York, London eller andre storbyer ville nogensinde se det, som et problem.

Caffe latte-segmentet i hovedstaden er simpelthen blevet vore dages indskrænkede bonderøve. De tør ikke flytte sig og repræsenterer i dag det snæversyn og den omstillingsangst, som man altid nedladende har beskyldt folk fra provinsen for.