Københavns galehus

Ekspert i kommunal forvaltning Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har set det meste.

Men den seneste ballade på Københavns Rådhus får ham alligevel til at spærre øjnene op.

Sagen drejer sig om den radikale kultur- og fritidsborgmester, Mia Nyegaard, der ifølge afsløringer i Frihedsbrevet praktiserer brutal og utilregnelig personaleledelse.

Det radikale rædselsregime udløste i går et krisemøde på rådhuset, hvor det blev drøftet, hvordan man får stoppet ledelsesproblemerne blandt kommunens borgmestre.

Bemærk borgmestre i flertal.

Som den opmærksomme læser vil huske, er det knap ti måneder siden, at Venstres omstridte beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard måtte trække sig efter massive problemer med krænkende adfærd i sin forvaltning.

At sag nummer to om elendigt arbejdsmiljø på rådhuset kommer så kort efter Lonning-Skovgaard-affæren, udløser altså tæt på vantro hos den ellers meget erfarne Roger Buch.

- Der burde være en form for vaccinationseffekt, siger han til TV 2.

Men her burde Roger Buch vide bedre.

Eksempelvis grundstødte overborgmester Frank Jensens (S) lange politiske karriere i det københavnske galehus, da han modvilligt måtte trække sig i oktober 2020. Det skete efter adskillige beskyldninger om krænkende adfærd i MeToo-kategorien.

Mediernes afsløringer af egennyttig adfærd tvang den radikale beskæftigelses-borgmester Anna Mee Allerslev til at trække sig kort før kommunalvalget i 2017. Siden har hun slået sig på ejendomsspekulation, blandt andet ved brug af ulovlig udenlandsk arbejdskraft, og får derfor næppe brug for at låne gratis festlokaler til sin 40-års fødselsdag.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen fra Enhedslisten indlagde sig heller ikke uvisnelig fortjeneste som politisk fyrtårn. Hun genopstillede ikke ved seneste kommunalvalg - og huskes mest for sin rolle i sagen, hvor en mandlig partifælle blev frifundet ved landsretten for at have begået voldtægt og blufærdighedskrænkelse i borgmesterens seng. Her endte Hedeager og tre andre personer sammen efter en bytur.

Torsdagens krisemøde på rådhuset fører dog næppe til den mirakel-vaccine, som Roger Buch så håbefuldt efterspørger. Københavns Rådhus har en nærmest magnetisk effekt på politikere med svækket dømmekraft eller problematisk adfærd.