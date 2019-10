Købmanden Erdogan

FREDAG SKREV skrev forfatteren til ’Dødevaskeren’ samt modtager af Ekstra Bladets Victorpris, Sara Omar, i dagbladet Politiken:

’Vis os, at de modige kurdiske mænd og kvinder, der ofrede sig i kampen mod IS i alliance med Danmark, ikke døde forgæves.’

Et retvist ønske.

EFTER USA HAR overladt de kurdere, der var med til at nedkæmpe Islamisk Stat, til pludselig selv at blive nedkæmpet af den gigantiske tyrkiske invasionshær, ligner Vesten – inklusive Danmark – en svigefuld kujon.

Der er blot et problem. Ikke alene kan den tyrkiske præsident true med at åbne porten for flygtningestrømmen til Europa, hvis nogen her skulle være utilfredse. Han kan også tilbyde en ny og længe efterspurgt løsning på flygtningestrømmen.

IKKE MANGE medier beskæftiger sig med, at Erdogan kan levere præcist det, et stort bredt flertal i Folketinget ønsker: Flygtningelejre i nærområderne.

’Hvad er det for legitime sikkerhedsinteresser, som kan legitimere et angreb på Danmarks og Vestens allierede i kampen mod Islamisk Stat,’ spørger Sara Omar og med hende store dele af den vestlige opinion.

FOR DET FØRSTE vurderer Tyrkiet, at op mod to millioner syriske flygtninge frivilligt vil vende hjem til den 30 kilometer brede zone, de vil skabe i området fra Eufrat-floden i vest og den syrisk-irakiske grænse mod øst. Og bliver den ’sikre zones’ sydlige grænse rykket til Deir ez Zor-Raqqa, kan der blive tale om op mod tre millioner, hævder en talsmand for Tyrkiet i et indlæg om den tyrkiske invasion, i Washington Post.

ERDOGAN TILBYDER at etablere 140 landsbyer og byer, i første omgang for én million hjemvendte syriske flygtninge i området. Nye skoler, hospitaler, 200.000 boliger, universiteter og sportsfaciliteter. Prisen vil, ifølge tyrkiske medier, løbe op i anslået 170 milliarder kroner. Hvilket Tyrkiet mener, EU har en stor interesse i at være med til at betale.

MAN SKAL forestille sig danske politikere vælge mellem nul syriske flygtninge og at redde kurderne i det nordøstlige Syrien. Ingen kan være i tvivl om, at præsident Recep Tayyip Erdogan selv ønsker at knuse kurdisk selvstyre.

MEN DERUDOVER har han ikke alene noget for EU meget mere alvorligt at true med. Han har også noget at tilbyde. Vi vil se det, før vi tror, at EU og Danmark vælger en hård og ikke en blød linje. Og det vil Erdogan nok også.