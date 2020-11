NU HAR S-regeringen langt om længe fået fingeren ud af ozonhullet og præsenteret en løsning, som skal medvirke til at nedbringe udslippet af ødelæggende klima-gasser med 70 procent i 2030:

TO KØDLØSE dage ugentligt for de ca. 85.000 medarbejdere, der spiser i statens kantiner. Ikke nok med det. Der må kun serveres okse- eller lammekød én dag om ugen.

DET EPOKEGØRENDE tiltag offentliggjorde finansminister Nicolai Wammen på et pressemøde forleden. Med ansigtet lagt i alvorstunge folder forklarede han:

’Kød er noget af det, der har et klimaaftryk, og det er en af de måder, vi kan bidrage til, at der udledes mindre CO2 på.’

IHUKOMMENDE det socialdemokratiske mantra, at intet klimatiltag må have social slagside, antager vi, at regeringen har analyseret sig frem til, at det kødløse diktat ikke øger uligheden blandt statens medarbejedere.

ANDRE SPØRGSMÅL trænger sig på. Først og fremmest: Hvor meget CO2 sparer staten ved at lov-give om, hvad statsansatte må spise? Det kan finansministeren ikke svare på. Han svarer heller ikke på, hvorfor der lige skal være to kødløse dage om ugen. Hvorfor ikke tre eller fire?

GODT DET samme. Der er tale om latterlig symbolpolitik, der samtidig udstiller regeringens enevældige tankegang, som også præger mange af dens corona-forbud.

KØDLØSE DAGE har da også fået adskillige politikere på barrikaden. En af de ufrivilligt morsomme kommentarer kommer – surprise – fra Pia Kjærsgaard (DF). Hun mener meget fornuftigt, at danskerne frit skal kunne vælge, hvad de vil proppe i munden – men fortier, at Dansk Folkeparti sam-tidig vil tvangsfodre os alle med svinekød.

POSTYRET illustrerer regeringens forløjede klimapolitik. Rød og blå blok har mistet tålmodigheden med især den storskrydende klimaminister, Dan Jørgensen, der af regerings-toppen har fået besked på at afvise påviselige CO2-løsninger som ’fantasiløse’ og ’Georg Gearløs-agtige’.

KLIMAKRISEN er en klima-pandemi, der kræver massiv global og national indsats her og nu. S-regeringen genvinder ikke førertrøjen i den grønne omstilling ved at beordre broccoli i kødgryderne to dage om ugen.