Kofods næse

DEN MINISTERSTORM, der var udsigt til mod udenrigsminister Jeppe Kofod i sagen om de danske børn i syriske fangelejre, er endt med et lille vindpust. End ikke et hår er krøllet på hans hoved.

UDENRIGSPOLITISK NÆVN valgte op til weekenden at være ’utilfreds’ og uddele en ubetydelig næse til udenrigsministeren og resten af S-regeringen. Næsen er så lille, at den er grinagtig. Der er dog intet at grine ad. Forløbet er forstemmende.

I EFTERÅRET afleverede Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) en stribe hårrejsende vurderinger, der bl.a. omtalte IS-terroristers udsmugling og radikalisering af børn fra fangelejrene.

FLERE MINISTRE fik oplysningerne, men de blev holdt skjult for Folketinget, så Mette Frederiksen og hendes ministerregime uforstyrret kunne fortsætte afvisningspolitikken om ikke at hjemtage de stakkels danske børn sammen med deres mødre.

MED EKSTRA BLADETS afsløring af de hemmeligholdte rapporter, der også advarede om, at regeringens politik kunne blive en direkte trussel mod Danmark, forstod støttepartierne skandalens omfang og greb fat i Jeppe Kofods taburet.

RESULTATET BLEV, at regeringen nødtvunget sendte en embedsmands-delegation til fangelejrene. Delegationens konklusioner, der ikke uventet bekræfter terrorrisikoen og børnenes mistrivsel, har regeringen så brugt som argument for at hjemtage en del af børnene og deres mødre.

DEN LATTERLIGE og betydningsløse næse til udenrigsministeren og regeringen hænger selvfølgelig sammen med Mette Frederiksen og co.s kovending.

STUDEHANDLEN stinker langt væk: Støttepartierne har fået en væsentlig indrømmelse og nedtoner kritikken, mens oppositionen, der helst vil fortsætte afvisningspolitikken, har stemt for næsen alene for at genere regeringen.

BAG DET TAKTISKE spil træder en beskæmmende konklusion frem: Folketingets flertal er parat til at kvittere med et ligegyldigt fy-fy-skamme til en regering, som ikke kun skjuler politisk ubekvemme oplysninger, men tilmed er villig til at gamble med landets sikkerhed for at fastholde et populistisk politisk standpunkt.

DET ER SKET før på Christiansborg, men det gør ikke skandalen mindre skandaløs.