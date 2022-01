Kold statsminister

Statsministeren synes, at der er for mange overflødige regler og unødvendig kontrol i det offentlige Danmark. ’Alt for meget tid går med proces, bureaukrati, kontrol og skemaer,’ lød det i nytårstalen. Hun vil bare ikke fortælle os hvilke.

Derfor ved vi, at når Mette Frederiksen erklærer en – ifølge eget udsagn – ’vild idé’ om at sætte alle kommuner fri og begynde helt forfra på eksempelvis ældreområdet for at genoprette varmen i et koldt regime, er det i en forventning om at blive populær på hensigten snarere end på at tage et reelt opgør.

Statsministeren fremførte endda allerede i sin åbningstale i Folketinget i 2019, at et opgør med overflødigt bureaukrati og new public management er en hovedopgave for hendes regering. Siden har vi bare ikke set konkrete initiativer.

Danmark har verdens største offentlige sektor målt pr. indbygger. Men som alle ved, er det ikke kun til gavn for borgerne. Tværtimod. De seneste års udbygning er hovedsageligt spenderet på at øge bureaukratiet. På konsulenter og akademikere i en forvaltning, der synes at opfinde flere opgaver, end den løser.

Dermed stjæler man velfærdsstasten fra dem, der har brug for den. En herskende klasse af projektmagere og bureaukrater har haft succes med at gøre det danske velfærdssamfund til sit eget beskæftigelsesprojekt. De kolde hænder har vredet armen rundt på de varme og lagt det offentlige i benlås.

Nødvendigheden af et ægte opgør skriger og skurrer fra alle styringsregimets samlinger og gesvejsninger. Men dette kræver desværre konkrete, ubehagelige beslutninger. Alle fornuftige folk i sundhedsvæsnet ved for eksempel, at man her må fyre en gigantisk bunke ’kolde hænder’, så der bliver råd til flere ’varme’, som hermed tillige får fred fra djøffernes styringsregime.

Regionernes forvaltning er vokset helt urimeligt de seneste ti år. Og der er desuden masser af arbejde i det private erhvervsliv lige nu. Timingen for fyringer kan ikke være bedre. Man øger endda arbejdsudbuddet, hvilket som bekendt er et andet erklæret mål i statsministerens nytårstale.

Men for statsministeren er dette alt for konkret og ubehageligt. Derfor holder hun sig til forblommede hensigter. Såsom at udlicitere afbureaukratisering til ’frie’ kommuner. Ligesom hun skyndsomt nævner, at alle statsministre siden den konservative Poul Schlüter nytteløst har siddet i nytårstaler og proklameret det samme opgør med bureaukratiet.

Med andre ord: Vi skal ikke nære større håb herude på den anden side af skærmen. Mette Frederiksen kan som alle andre i nationens herskende klasse af kolde hænder sin håndbog i ansvarsfralæggelse – i at tale hensigter op og handlinger ned. Og vi ender igen med at måtte leve med det.