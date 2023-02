Kollaboratørerne i Rockwool

PUTINS FORSVARSMINISTERIUM troner ved bredden af floden Moskva i den russiske hovedstad. En brutalistisk mastodont i marmor opført af Stalins yndlings-arkitekt, Lev Rudnev, under den kolde krig.

Det er sandsynligvis i denne bygning, at mange af de brutale angrebsplaner for Ukraine-krigen blev lagt. Og ikke et ondsindet ord slipper ud af fæstningen, for den blev lydisoleret efter alle kunstens regler under en storstilet renovation. Det har den danske isoleringskæmpe Rockwool sørget for.

I DENNE UGE har Ekstra Bladet sammen med det undersøgende medie Danwatch afsløret, hvordan det danske firma på trods af infernalsk international fordømmelse og sanktioner har tjent styrtende med millioner på det russiske forsvar. Rockwool er ligeledes blevet brugt i stor stil på de russiske krigsskibe. Mindst ét af dem har været direkte indsat i krigen i Ukraine.

ROCKWOOL HAR TILSYNELADENDE forsøgt at slette sporene, der forbinder firmaet med den russiske krigsmaskine. Uheldigvis for isoleringsgiganten havde Ekstra Bladet taget en kopi.

OGSÅ PRESSEMEDDELELSEN med billedet af Rockwools topchef, Jens Birgersson, og Putin, der sidder få meter fra hinanden under en pressekonference i 2019, er pludselig blevet pletrenset.

Jens Birgersson får 17,4 millioner kroner om året for at lede koncernen, der ejer fire gigantiske fabrikker i Rusland.

Og dem har Rockwool skam ikke tænkt sig at lukke, sælge eller forlade.

Det forklarede Jens Birgersson tilbage i foråret til DR, da han blev konfronteret med, at han tjener penge på et land, der har indledt en angrebskrig i Europa, truer med atomvåben og har begået krigsforbrydelser mod civile.

– Vi arbejder ikke med konceptet røde linjer. Vi bruger ikke så meget tid på at definere, præcist hvilke røde linjer der er, sagde topchefen.

Nej, Rockwool har desværre ingen grænser, ingen røde linjer, ingen moral.

I FORÅRET SAGDE den ukrainske ambassadør i Danmark, Mykhailo Vydoinyk, til mediet Finans, at Rockwool bidrager til at dræbe ukrainske børn ved at blive i Rusland. Med Ekstra Bladets afsløringer af Rockwools beskidte forbindelser til den russiske krigsmaskine, fremstår den kommentar ikke langt fra skiven.

EFTER ÉT ÅR med Putins bestialske krig kan ingen, der fortsat tjener penge på Putins Rusland, se sig selv i spejlet uden at se en medskyldig.

Rockwool er at sammenligne med grådige kollaboratører.