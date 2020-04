Koloniherren

SIDEN TRUMPEN indtog Det Hvide Hus for godt tre år siden, har spillereglerne på den internationale scene ændret sig betragteligt.

REAKTIONEN på hans udtalelse sidste år om at købe Grønland var derefter: Mener han det virkelig, eller er det trods alt bare en malplaceret joke?

EN JOKE var det i hvert fald ikke. For han reagerede som en fornærmet møgunge, da statsminister Mette Frederiksen (S) karakteriserede udtalelsen som ’absurd’.

DET ER i den sammenhæng, man skal læse kronikken, som den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, har skrevet i Altinget.

KRONIKKEN er en tåkrummende og i særklasse forvrøvlet fristil om alle USA’s legitime og uegennyttige interesser i Arktis.

MEN FRISTILEN indeholder den hårrejsende oplysning, at USA i forbindelse med etableringen af et konsulat i Nuuk planlægger en ’substantiel pakke med økonomisk støtte, der kan give fornyet energi til væksten i Grønland’.

USA HAR altså ikke lagt sin brovtende koloniherre-attitude på hylden. Nu bruger Trumpen blot bagvejen i form af noget ulandshjælp – efter sigende i første omgang ca. 80 mio. kr. Om der også følger et par kasser ildvand og glaskugler med, vides ikke i skrivende stund.

SELV DANSK Folkepartis Søren Espersen, der kendes som USA’s logrende skødehund, slår i bordet over den åbenlyse provokation: ’Det er en fornærmelse over for Grønland og over for rigsfællesskabet,’ buldrer han og slår fast, at USA gerne ville ’sluge Grønland i en mundfuld’.

ARKTIS ER i dag et højpotent geopolitisk spændingsfelt, hvor stormagterne USA, Rusland og Kina på hver deres måde manøvrerer for at sikre deres strategiske interesser på kort og lang sigt.

TRUMPEN HAR brug for Grønland i sit arktiske magtspil. Og når han ikke har mulighed for direkte at købe verdens største ø, forsøger han via sin ambassadør at lokke grønlænderne med slesk tale og lidt ulandshjælp.

BÅDE NUUK og København bør reagere kraftigt på Trumpens nye forsøg på at splitte rigsfællesskabet. Et ord som ’absurd’ forstår han ikke. Måske denne vending går renere ind: Hold snotten væk.