'KOM TILBAGE TIL MIG'

MORTEN ØSTERGAARD siger, at Mette Frederiksen ikke må være sammen med Kristian Thulesen Dahl. Så slår Morten op.

Det har bragt en del politiske analytikere på den anden ende. Hvilket må undre.

Morten har sagt det før. Endda flere gange på forskellig vis. Dertil var Mette Frederiksen faktisk den, der forlod Morten Østergaard først.

Den radikale leders krav om at aflyse det såkaldte paradigmeskifte i dansk udlændingepolitik er dertil nøjagtig, hvad han selv kritiserer Dansk Folkeparti for: symbolpolitik.

DET SÅKALDTE paradigmeskifte, som et bredt flertal på 136 mandater har vedtaget, medfører ikke ' integrationsstop', som den radikale leder påstår.

Loven påbyder flygtninge det, som Morten Østergaard ofte efterlyser som en retfærdig udlændingepolitik: Flygtninge skal lære dansk, i arbejde og være selvforsørgende. Loven er dermed den samme, som man hele tiden har haft. Der står bare ikke ' integration' ret mange steder i den, og et center på en ø til trekvart milliard kroner til udviste udlændinge bliver oprettet. For at glæde Dansk Folkeparti.

KONFRONTATIONSLINJEN på Christiansborg er i årevis gået mellem Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

Thulesen Dahl og kompagni har i snart to årtier vundet næsten alle slag. Dansk Folkeparti sidder i midten af dansk politiks stadsestue. Og enhver kan se, at det er de radikale, der har tabt pladsen.

Det dybt ironiske i Morten Østergaards fremturen er således: Netop som DF synes at gå et nederlag i møde, netop som et valg, der ikke synes at handle om udlændinge, fremtoner, gør en radikal leder det selv til hovedemne igen.

Morten Østergaard ser ikke, at afsværgelsen af hans parti og dets udlændingepolitik i dag er den mest samlende faktor i dansk politik. Han begriber dermed ikke, at han selv er prisgivet denne politiske vold.

MEST MARKANT rykker dette de radikale længere væk fra midten og ud som et marginalt parti. Det vil sige bort fra de radikales mere end 100-årige tradition for netop ikke at være ultimative, altid at ville forhandlingen og aldrig forpasse muligheden for at være konge-eller dronningemager.

Det er også derfor, vi med stor sandsynlighed kan sige, at det, Morten Østergaard siger nu, gentager han ikke efter valget. Han taler i affekt. I afmagt.

DEN RADIKALE leders trussel svarer til at udbryde til partneren, man er blevet forladt af, at så forlader man også hende. I virkeligheden vil han bare gerne snakke om det, mens han står der i baren, og de spiller Danseorkestret.

