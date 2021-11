Konservativ dobbeltmoral

FOLK I HØRSHOLM bør være på vagt over for lokal-politiker Jan H. Klit.

HAN ER GANSKE VIST politikommissær, formand for planlægningsudvalget i Hørsholm Kommune og i tilgift medlem af lov og orden-partiet, Det Konservative Folkeparti.

HR. KLIT BYDES ALLIGEVEL i dag velkommen på Ekstra Bladets forside, fordi han åbenbart mener, der gælder andre regler for ham end for Hørsholms øvrige borgere.

SAGEN ER IKKE STOR. Til gengæld blotlægger den præcis den anløbne karakter blandt politikere, som vi på Ekstra Bladet arbejder for at afsløre. Det er de tilfælde, hvor folk i betroede embeder mener at kunne tiltage sig en ret, de til gengæld gerne knalder alle os andre op ad væggen for, i fald vi tillod os at gøre det samme.

JAN H. KLIT fik i sin tid tilladelse til at opføre en garage på sin private grund. Ingen andre end den konservative politiker vil imidlertid kalde det en garage. Den er møbleret og er helt indiskutabelt et ekstra værelse.

FOREHOLDT BILLEDER af ’garagen’, hvor man kan se, at der er tale om et værelse med møbler til datteren, svarer politikeren endda vores udsendte: ’Det er jeg så 100 procent uenig med dig i.’

ALLE KAN HER SE dobbeltmoralen. Formanden for udvalget, der beskæftiger sig med byggesager i en kommune, mener ikke, han selv er underlagt de almindelige regler. Samtidig er ingen af os andre i tvivl om, at bygger vi et redskabsskur 20 centimeter for tæt på skel i haven, skal vi både rive det ned samt betale en bøde.

DET ER DERFOR, Jan H. Klits fremturen er værd at bide mærke i. ’Hørsholm som fyrtårn og rollemodel,’ lyder det slogan, den konservative politiker fører sig frem med i den øjeblikkelige valgkamp. Der er tilsyneladende stor forskel på, hvad den konservative politiker siger, og hvad han gør.

VI LADER DERFOR Jan H. Klit stå som udstillet arketype for de lokalpolitikere, der forveksler vælgernes tillid med en adgangsbillet til særlige privilegier. Og vi lover – også efter kommunalvalget – at anholde dobbeltstandarder fra folk som politikommissær Klit.