Konspirations-tosserier

DET synes officielt. Nye Borgerlige er partiet, hvor konspirationstosser går hen, hvis de pludselig tænker, at politisk indflydelse måske alligevel kan noget.

SOM Ekstra Bladet beretter, har partiets nye næstformand, Henriette Ergemann, under pandemien gjort sig som hardcore anti-vax’er. Og det med udsagn, hun og den nye formand, Lars Boje Mathiesen, nu desperat forsøger at udlægge som mindre heldige formuleringer. Eksempelvis: 'Sindssyge kælling. Hun skal i fængsel for mord på uskyldige børn.'

Vi taler her om en dom fra Henriette Ergemann på sociale medier over tidligere minister Karen Hækkerup. Fordi Hækkerup i 2020 som generalsekretær for Unicef indkøbte udstyr til at vaccinere børn mod covid-19.

ELLER VI kan nævne: ’Jeg håber, din datter får saltvand, som du gjorde, men mon ikke? Lige så rablende vanvittig du er, så vil du vel ikke at skade dit eget barn?’ Skrevet til daværende sundhedsminister Magnus Heunicke på et opslag, hvor han erklærer sig på vej for at blive vaccineret. Hvilket i Henriette Ergemanns konspiration udlægges som, at alle politikere og deres nærmeste ikke modtager vaccinationen, men blot saltvand for at narre resten af den danske befolkning til at blive vaccineret og dermed manipuleret med.

Og hvad siger Nye Borgerliges formand så til, at hans næstformand beskylder en tidligere minister for at myrde børn?

'DET ER IKKE en retorik, jeg ville have brugt,’ svarer Lars Boje og gør opmærksom på, at Ergemann ikke var næstformand, da hun rasede på de sociale medier som en politisk tourettes-patient. Svaret er interessant. Ikke mindst fordi formand Mathiesen åbenbart ikke finder anledning til straks at tage afstand fra eller undskylde den uhyrlige påstand, men derimod retorikken. Kan vi dermed gå ud fra, at Nye Borgerliges næstformand er enig i, at Karen Hækkerup er en ’sindssyg kælling’ og skal ’i fængsel for mord på uskyldige børn?' Han ser det bare helst formuleret på en anden måde?

MÅSKE skal man blot se det som en praktisk foranstaltning. Ved et kommende valg ved alle anti-vax’ere, hvor de skal gå hen. Hvorfor øgenavnet ’Syge Borgerlige’ i stigende grad ligner en selvopfyldende profeti. Her kan danskere, der ikke kan modstå trangen til at løbe rundt på de sociale medier og råbe ’jorden går under!’ eller ’det brænder!’, samles og koordinere deres samfundsindsats.

LARS BOJE Mathiesen kan jo dertil bede om en håndsoprækning på et kommende landsmøde. Hvor mange partimedlemmer er enige med ham i, at regeringsledere, forretningsmænd og ngo’ere, der hvert år mødes i Schweiz i World Economic Forum, er en ’verdensomspændende skyggeregering?'