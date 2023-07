Kontraktbrud

SOCIALDEMOKRATIET arbejder for tiden målrettet på at forringe vilkårene for udsatte, syge eller uheldige danskere.

Nedslidte danskere får nu muligheden for tidlig pension forringet markant. Det sker med den nye såkaldte Arne Plus-ordning, hvor seniorpension og Arne-pension slås sammen. Disse borgere vil først kunne gå på pension tre år senere. Og ydelsen kan blive op til flere tusinde kroner lavere. Regeringens nedskæring af seniorpensionen rammer omkring 10.000 danskere frem mod 2030.

Lad os sammenholde dette med, at det ledende regeringsparti også har kundgjort, at i fremtiden skal danskerne selv betale for deres ældrepleje.

DETTE SIDSTE ville nogle måske ligefrem udvise forståelse for, hvis skatten i stedet blev målrettet mennesker med hjælp behov. Antallet af ældre vil i fremtiden indiskutabelt udgøre et omfang og en fordyrelse, der truer med at tynge hele velfærdssamfundet i knæ.

Men næh, spares udgifter til de mange, skal de ikke gå til de færre, hvis velfærd er i fare. Når Socialdemokratiet er nået frem til, at god ældrepleje i fremtiden skal ekstrabetales af skatteborgerne selv, skal de vanlige skattekroner i landet med et af verdens højeste skattetryk nemlig gå til bureaukrati, konsulenter og projektmagere. Som de i stigende har gjort de seneste årtier.

Det vil sige et system, der blot foregiver at arbejde for velfærd. Et skudsmål man efterhånden kan sætte på Socialdemokratiet selv.

I HVERT FALD SER VI ingen tegn på en socialdemokratisk vilje til kritisk at gennemgå anvendelsen af de mange milliarder, regeringen i forvejen har til rådighed, før man afkræver borgerne flere. Eller for den sags skyld før man beder dem, velfærdssamfundet oprindeligt blev bygget til, om at stå for skud. Og vi vover den påstand, at det er et paradigmeskifte hos Socialdemokratiet.

Det gamle arbejderparti har altid sagt til danskerne, at den sociale kontrakt i vores velfærdssamfund er simpel. Der findes ret, og der findes pligt. Arbejder man troligt hele sit liv og betaler sin skat, har man ret til en god alderdom i Danmark. Og bliver man slidt ned, er der et socialt sikkerhedsnet. Nu er det blevet så som så med retten. Pligten øges derimod. F.eks. med nedlæggelse af store bededag og krav om mere arbejdstugt.

DET ER I DISSE ÅR, Socialdemokratiet – i spidsen for en flertalsregering – for alvor bryder den kontrakt, mange danskere troede, de havde med partiet. Socialdemokraterne arbejder ikke længere for alle danskere. Det er kun omvendt.