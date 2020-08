Kontrollen uden kontrol

DA SUNDHEDSMINISTEREN i marts fik fuldstændig vilde solobeføjelser, var forudsætningen, at Folketinget fik et coronakontroludvalg til at holde ham i ørerne. De skulle have alt materiale og alt at vide.

MEN DE er til grin. Kontrollørerne bliver holdt hen i totalt mørke. Når der bliver besluttet noget drastisk, kan de læse det i medierne eller i bedste fald få besked 20 minutter før, indgrebet går i gang.

SKOLELEVER, erhvervslivet, rejsende, de sårbare – alle dem – os! – som udvalget skulle være talerør og kontrollanter for, er noget, man rent ud sagt pisser på. ’Den viden, vi var blevet lovet, har vi ikke fået,’ som Liselott Blixt, Dansk Folkeparti, skar det ud i pap i går i Berlingske.

REGERINGEN red på en bølge af tillid, da de lukkede ned. Nu slår de nogle ordentlige skæverter, når de skal åbne igen, og kan tydeligvis ikke selv finde ud af det. Vismænd, erhvervsliv, læger – alle vil gerne hjælpe, og de skriger forgæves på handling og kriterier for, hvordan vi skal komme videre.

I STARTEN AF pandemien tæppebombede Mette Frederiksen os med pressemøder – ofte om de rene bagateller. Nu foregår beslutningerne bag nedrullede gardiner. Det er nemmere at få at vide, hvad sundhedsministeren har fået til frokost i sin ferie, end hvad han har tænkt sig at gøre ved en anden bølge af pandemien.

KÅRE MØLBACH og Søren Brostrøm, de to førende sundhedsmyndigheder, er reduceret til et par tegneseriefigurer, der bliver kørt i pighalsbånd med tilladelse til ganske begrænsede pixibogs-budskaber.

INDIMELLEM gør eksperterne oprør, og tak for det. Senest, da DSB droppede pladsbilletterne, fik vi at vide, at det var efter dialog med sundhedsmyndighederne. Bare løgn. Brostrøm gik ud og protesterede: Hans opfordring til mundbind var absolut ikke samtidig en blankocheck til at slække på andre sikkerhedskrav.

KÅRE MØLBACH gik solo i onsdags på Ingeniøren.dk og frarådede genåbning af natklubber og diskoteker, som skulle være åbnet nu. Nølende indrømmede sundhedsministeren samme dag, at seruminstituttet nok har ret. Heunicke skal have vredet armen om offentligt, før vi hører noget!