Siden sin tiltræden som Venstres formand er Jakob Ellemann igen og igen blevet kritiseret for at mangle politiske projekter og handlekraft.

Det sidste kan han ikke længere beskyldes for.

Lørdag aften gjorde han kort proces med partiets tidligere kronprins Kristian Jensen og fratog ham både ordførerskab og udvalgsposter. En uhørt skrap sanktion.

Ifølge Venstre-toppen havde Jensen overtrådt de interne spilleregler ved at lancere nogle reformtanker, uden at ledelsen forinden var blevet kontaktet.

Det skete i et interview i Jyllands-Posten, hvor han slog til lyd for et storstilet reformsamarbejde mellem S, V, K og R frem mod 2030.

Kristian Jensen mener, at kun et samarbejde hen over midten om de vigtigste reformer kan finansiere udgifterne til velfærd, investeringer i infrastruktur og en omfattende grøn omstilling de næste ti år.

Direkte adspurgt, om han har talt med Jakob Ellemann om forslagene, lyder svaret: – Nej. Den nye formand har sin frie ret til at mene det stik modsatte af mig.

Beslutningen om sanktioner mod Jensen er truffet af en enig gruppebestyrelse, men der er ingen tvivl om, at Ellemann har presset på for at straffe ham hårdt.

På trods af, at Ellemann selv tidligere har udtalt sig positivt om et samarbejde hen over midten.

V-formanden har et desperat behov for at træde i karakter som høvding efter mange politiske solomeldinger fra partifæller, bl.a. Inger Støjberg og Søren Gade, der efterlader indtrykket af et parti i kaos.

Hidtil har han forsøgt at tackle den slags problemer med bemærkninger om, at der er højt til loftet i Venstre. Og i værste fald en ’kammeratlig samtale’.

Men i Kristian Jensen har han fundet et let offer. Manden er fortid i partiet og uden indflydelse, og så har Ellemann vurderet, at det er uden risiko at sparke hårdt til en politiker, der allerede ligger ned.

V-formandens forsøg på at spille stærk mand kan dog ende med at udstille ham som en svag leder, der søger styrke i brutalitet.

Og Kristian Jensen? Han er nu arbejdsløs på Borgen, og mon ikke han allerede er i færd med at søge andre græsgange. Enten i et andet parti eller uden for politik.