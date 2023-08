Kortslutning 

DANKORTET har i 40 år sikret danskerne en betalingsløsning, som for både forbrugere og butikker hører til blandt verdens billigste. Gebyrerne er politisk regulerede, og den kendsgerning har gennem årene sparet os alle for en hulens masse penge.

Vores mange sparede kroner har bankerne til absolut ingens overraskelse længe haft et godt øje til. Tidligere har de forsøgt at få fingre i dem, og nu prøver de så igen.

SPAR NORD, som er Danmarks femtestørste bank, meddelte for nylig, at den ikke længere tilbyder sine kunder et Visadankort. I stedet har banken alene internationale betalingskort som Visa og Mastercard på hylden.

Med den særlige skamløshed, som hører branchen til, forklarede kommunikationschef Neel E. Rosenberg i en mail til Finans, at ændringen skam kun sker for kundernes skyld:

’Det handler om at stille vores kunder bedst i forhold til deres behov og sikkerhed.’

Ikke et ord om, at banken tjener betydeligt mere på de internationale betalingskort.

Allerede for flere år siden jamrede banken såmænd over, at ’det er ikke en speciel god forretning at være bank i dankortmaskineriet’.

ANDRE BANKER holder med sikkerhed øje med, hvordan Spar Nords kunder reagerer på forringelsen.

I forvejen har de fleste banker placeret en bombe under Dankortet. Betalingsløsningen Apple Pay, som bruges på mobiltelefonen, vinder hastigt frem. Sidste år sad Apple Pay på 16 procent af alle betalinger i de danske butikker.

Kun i Danske Bank kan Apple Pay knyttes til Dankortet. I alle andre banker er den knyttet til et internationalt betalingskort.

KONSEKVENSERNE er alvorlige. Hvert år sparer danske butikker mere end en halv milliard kroner på, at vi benytter Dankort i stedet for et internationalt kort. Forsvinder Dankortet, vil vi forbrugere naturligvis skulle betale størstedelen af den regning.

Også samfundet bliver fattigere. Nationalbanken beregnede i 2016, at Dankortet kostede samfundet 2,40 kroner per betaling. En betaling med et internationalt kreditkort kostede samfundet svimlende 13,70 kroner per betaling.

DENGANG bankerne fik os overtalt og presset til at gå fra kontanter over til Dankort, gav det bankerne en gigantisk besparelse, men bankerne har slet ikke lyst til at dele den kolossale gevinst med deres kunder.

Dankortet er enestående på verdensplan, og det skal reddes. Når bankerne ikke kan finde ud af at tøjle deres grådighed, bør erhvervsminister Morten Bødskov (S) hjælpe dem på vej.

Og imens kan Spar Nords kunder jo fortælle deres bank, hvad de mener om den grove forringelse – og eventuelt skifte bank.