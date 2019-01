Kræftbylden

VI HAR PÅ denne plads – og med rette – ofte kritiseret regeringen for at føre en for stram og menneskefjendsk udlændingepolitik.

Men i dag vil vi gøre en undtagelse og rose integrationsminister Inger Støjberg (V).

ENDELIG, ENDELIG lykkedes det hende at få smidt boghandleren fra Brønshøj, Said Mansour, ud af landet og dermed skære en kræftbyld på det danske samfund væk.

Den 58-årige terrorprædikant, der er født i Marokko, men har boet her siden 1988, blev i 2007 som den første nogensinde i Danmark dømt for at opfordre til terror. 3,5 års fængsel, lød dommen.

HAN ’UDMÆRKEDE’ SIG sig bl.a. ved offentligt at hylde Osama bin Laden efter terrorangrebet på World Trade Center i New York i 2001.

Efter afsoning af straffen fortsatte Mansour med at sprede terrorpropaganda, indtil Østre Landsret og efterfølgende Højesteret i 2016 satte en stopper for det med en dom på fire års fængsel, fratagelse af det danske statsborgerskab og udvisning på livstid.

REGERINGEN HAR brugt en masse tid og kræfter for at få Mansour udvist til Marokko, hvor han har statsborgerskab.

Foruden Støjberg har Lars Løkke og Anders Samuelsen forhandlet med de marokkanske myndigheder, og de mener altså nu at have fået tilstrækkelig med garantier for, at han ikke udsættes for dødsstraf, tortur eller ’nedværdigende behandling’ i sit fødeland.

MANSOUR MENER selv, at han risikerer at blive torteret og slået ihjel og henviser til, at han med udvisningen mister kontakten med sin familie (kone og fem børn).

Det sidste skulle han have tænkt på for længe siden.

Og med hensyn til behandlingen af ham i Marokko må det selvfølgelig kræves af de danske myndigheder, at de løbende sikrer sig, at udleveringsaftalen overholdes.

MANSOUR LIGGER, som han har redt. Med statsministerens ord har kriminelle udlændinge, der fremmer terror, ingen plads i det danske samfund.

Derfor er det godt, at han nu er sendt ud af landet.

MEN VI HÅBER samtidigt, at danske politikere frem over vil være lige så ihærdige med at skaffe garantier for mennesker i nød, som de sender retur til lande med tvivlsomme regimer.