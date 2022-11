Krænker-nisser

Der er åbenbart ingen grænser for TV 2’s mangel på tillid til egne seeres åndsevner.

En genudsendelse af Pyrus-julekalenderen ’Alletiders julemand’ er blevet aflyst. For serien kan ’misforstås’, og den indeholder muligvis racisme, hævder TV 2.

Dermed er Pyrus-serien nu en del af tidens såkaldte ’wokeness-’ og ’cancel-culture’, hvor man ved at fordømme og slette udtryk, begreber og betegnelser i bøger, sange, film eller tv-serier retter fortiden efter nutidens rettesnor.

Det er ret dumt. Det er dertil politisk korrekthed, når den går galt i byen. Og det er at underkaste sig krænkelseskulturens begrædelige misforståelse om, at censur af tidligere tiders fortællinger er nødvendig for at skabe en retfærdig verden i dag.

I sangen ’Gi’ mig guf og gi’ mig godter’ i ’Alletiders julemand’ danser børn rundt klædt ud som flødeboller. Børnene er derfor malet mørke i ansigtet. Og i afsnit 8. bliver tre drenge skældt ud og dyppet i blæk, fordi de driller en dreng med hans hudfarve.

TV2’s seere, særligt børn, vil ifølge fiktionschef Mette Nelund ’ikke kunne sætte fortællingen i historisk kontekst’. Heller ikke selvom det bemeldte afsnit faktisk har den morale, at man netop ikke skal drille andre med hudfarven. Men nogle seere har angiveligt erklæret sig krænkede, og TV 2 har ængsteligt føjet disse.

Vi er så nogle andre, der krænkes over, at tv-stationen på denne vis lader sig lede af enkelte individers følelser og indfører censur. Og det er præcis derfor, at krænkelse ikke er et godt argument. Det er derfor, vi alle bør være varsomme og værne fortiden mod nutidens krænkelses-entusiaster.

Selv det mest anstødelige tv i arkiverne – ikke at ’Alletiders julemand’ hører hertil, faktisk slet ikke – tjener at lade os møde, hvad vi måske ikke bryder os om i fortiden, ja. Men censureres det, danner vi ikke vores egne meninger. Vi styres bare historieløse af et selvudråbt krænkelses-regime.

Det er ikke sundt for offentligheden. Det er ikke godt for demokratiet. Det er en tilsidesættelse af folks ret til selv at dømme.

TV 2 kunne have løst problemet såre enkelt. Man kunne have udstyret serien med en såkaldt ’disclaimer’. En tekst før eller efter hvert afsnit, der nævner, at ’Alletiders julemand’ er fra 1997 og har indhold, nogle i dag vil kunne opfatte som krænkende.

Man skaber ikke en bedre, mere oplyst og harmonisk verden ved at skjule fortiden. Tværtimod. Man skaber en utålelig offentlighed, hvor frygtsomme medier som TV 2 ikke tiltror danskerne evnen at tænke selv.