Kravlenisserne

DANSK FOLKEPARTI har taget Liberal Alliances stunt til sig. Målrettet er partiet anført af kravlenissen Tulle – også kendt som Kristian Thulesen Dahl – søgt op i de højere luftlag, hvor de svajer for vinden og råber som en flok landsbytosser.

I EFTERÅRET kæftede folkepartisterne som bekendt op med krav om et ’paradigme-skifte’ i flygtningepolitikken. DF krævede flygtninge fra Syrien interneret i lejre og de internationale konventioner kylet ud.

SÅ FANDT partiets kommissærer ud af, at flygtningene måske godt kan arbejde, men de må dæleme ikke lære dansk. For hele idéen er, at de skal sendes retur til deres udbombede land. Om det skal ske om to eller 20 år, ved partiet dog ikke.

DEN DYSFUNKTIONELLE VLAK-regering og DF fik derefter ’pæret’ flygtninge og skat sammen med finanslovsforhandlingerne, og det så rigtig sort ud, indtil eks-kravlenisse Anders Samuelsen (LA) til sidst blinkede og gav sig.

OP TIL weekenden kunne Jyllands-Posten afsløre et hidtil hemmeligholdt udkast til en flygtninge-aftale, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) havde fremlagt under de ophedede forhandlinger.

TIL GENGÆLD for en skattereform var regeringen parat til at udfordre (læs: blæse på) de konventions-aftaler, Danmark har skrevet under på.

OGSÅ DEN robuste integrationsaftale med arbejdsmarkedets parter var Lars Løkke parat til at skrotte, hvilket illustrerer, hvor desperat regeringen er. Men det vidtgående udkast var ikke vidtgående nok for kravlenissen Tulle.

DET VAR relanceringen af opgøret med ghetto-Danmark i Lars Løkkes nytårstale heller ikke. Fra trætoppen udbasunerede DF syv hårrejsende ghetto-krav – bl.a. at unge under 18 skal være hjemme inden kl. 20.

DEN TUNGE Venstre-borgmester Lars Krarup har i Weekendavisen karakteriseret flere af DF’s udlændingekrav som ’tæt på vanvid’. Den diplomatiske karakteristik har imidlertid fået DF til at holde endnu mere fast i trætoppen. Partiet ved, at statsministeren ved, hvem der holder hånden under regeringen.

SÅ DET undrer ikke, at Lars Løkke nu lægger an til nye flygtninge-forhandlinger med kravlenisserne i DF. Han vil gøre hvad som helst for at beholde nøglerne til Statsministeriet, herunder sparke til syge og svage krigsflygtninge, der har mistet alt.