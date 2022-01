KRIG KOMMER altid. Og hvordan er det nu, man forhindrer den?

Danske skoleelever skal undervises i holocaust. For at ’forhindre, at antisemitismen slår rødder i Danmark,’ som det hedder i regeringens udspil, der kommer på det dystre bagtæppe, at antallet af antisemitiske hændelser er fordoblet siden 2017.

VI TALER EN lille ændring af skoleskemaet, men et vigtigt budskab: Vi må aldrig glemme.

Det er 77 år siden, at frihedsbudskabet gjaldede i det udbombede Europa. Siden har ’aldrig mere krig’ gennemsyret FN, mens Nato har været jernnæven mod øst og sammen med EU været selve bolværket mod krig i Europa.

I DE SENESTE ÅR har det endda været, som om vi ikke længere tror, krig er muligt. Trods krigstrommer i Ukraine anser de fleste det som en utopi. Men historien fortæller os noget andet.

DEN UNGE ØSTRIGSKE forfatterspire Stefan Zweig troede heller ikke på krig. Da han flanerede rundt i Wiens gader i begyndelsen af 1900-tallet, var det allerede 100 år siden Napoleonskrigene, og humanismen havde sejret. Troede han.

Men så ramte først Første Verdenskrigs rædsler. Derefter Hitlers og Tysklands opstigen, så jødehad og krig igen. Den landflygtige jøde Zweig beskrev sin og Europas naivitet i mesterværket ’Verden af i går’, før han tog sit eget liv.

JAMEN, VI ER DA et helt andet sted, en storkrig kommer selvfølgelig ikke igen, internettet har givet folk alverdens viden. Jo tak, men alligevel tror folk på QAnon. Og på konspirationer og Trumps løgne. Og vi har set dumhedens horder storme Kongressen i USA.

DYBEST SET er menneskedyret præcis lige så dumt, som det altid har været. Vi har intet lært. Vi er stadig styret af ublu grådighed, mens volden ulmer lige under civilisationens tynde hud.

Og hvis krigen og katastroferne kommer, hvad skal vi mennesker så gøre? Skal vi drikke dionysisk, danse, flytte på landet og dyrke urter? Eller leve i konstant frygt?

JEG HAR IKKE svaret. Men skal vi ikke først gøre alt for at undgå det?

Vi må nedbryde naiviteten. Demokrati er ikke gratis, frihed er ikke gratis. Det tager 250 år at bygge op og fem minutter og et tweet fra Trump at rive det ned.

OM KRIGEN OG KAOS udløses af en pistol og et mord i Sarajevo, det må tiden vise. Om det bliver i Ukraine, i Litauen eller i Paris’ forstæder, ved jeg ikke. Ej heller om det bliver om to, ti, 30 år. Men den er altid på vej.

Den romerske tænker Vegetius er tilskrevet følgende citat: ’Si vis pacem para bellum’ – ’ønsker du fred, så forbered dig på krig.’ Så indtil da kan skolebørnene passende lære om holocaust.