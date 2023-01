Krigen om fredelig fridag

REGERINGEN er ikke engang en måned gammel. Men det er allerede lykkedes den at gøre sig dødeligt uvenner med fagbevægelsen. Blive modsagt af Overvismanden. Og møde voldsom kritik fra landets biskopper.

VI troede ellers, at midterregeringer var noget med sund fornuft og samarbejde. Men regeringen er på vej til at fremprovokere en storkonflikt på arbejdsmarkedet, og den truer med at ødelægge enhver enighed om dansk forsvarspolitik – midt i en storpolitisk krise.

FLOT klaret af Mette Frederiksen. På Ekstra Bladet var vi optimistiske, da hun lige før jul fik tømret en regering sammen på et vakkelvornt fundament af magtbegær og løftebrud, men dette her havde vi alligevel ikke drømt om.

OG SÅ alt sammen på grund af store bededag. En fredelig fridag, som de i øvrigt flittige danskere bruger til at gå i haven, gå til konfirmation eller bare holde forlænget weekend.

ALLEREDE forklaringen om, at det er absolut nødvendigt at afskaffe helligdagen på grund af noget med Putin, er grinagtig. Danmark har selv lovet Nato at øge forsvarsudgifterne, og det løfte er snart ni år gammelt. Der har været masser af tid til at finde de penge.

NU er det i sig selv tvivlsomt, om der overhovedet er noget at tjene på at sløjfe store bededag. I hvert fald i det lange løb. Overvismanden tror det ikke. Vi gør heller ikke. Vi kan ikke huske at have hørt, at dansk økonomi tager et kækt rejehop i vejret, hver gang julen falder sammen med en weekend.

LØNMODTAGERNE er blevet spist af med, at de da skal have løn for den ekstra dags arbejde, men hvordan skal det mon ske? Til de af ministrene, som aldrig rigtigt har været ude på arbejdsmarkedet, kan vi fortælle, at en fast månedsløn er den samme, uanset om julen falder arbejdsgivervenligt eller lønmodtagervenligt. Og hvad med dem, der i dag arbejder store bededag – skal de så miste deres helligdagstillæg? Det er for eksempel læger og sygeplejersker, og dem troede vi egentlig, at politikerne havde generet rigeligt.

EFTERHÅNDEN som vantro og latter har bredt sig, er regeringen gået over til desperat trusselspolitik: De partier, som ikke vil være med til at sløjfe store bededag, må heller ikke være med i kommende forsvarsforlig. Det er jo en fuldkommen vanvittig trussel. Det er vigtigt med brede flertal bag forsvarspolitikken. Og især da lige nu.

VI har før set en ny regering snuble i et skørt og ugennemtænkt forslag, som den dumstædigt holdt fast i alt for længe. Vi spår, at store bededag bliver SVM-regeringens betalingsring.