Krigen rykket til Nørrebro

OMSIDER bliver der rejst tiltale mod en imam på Nørrebro, Mundhir Abdallah fra Libanon – det er snart halvandet år siden, politiet modtog en anmeldelse mod ham, så det har taget sin tid!

MEN ifølge anklagemyndigheden er der altså grundlag for at tiltale prædikanten efter den nye bestemmelse om hadprædikanter. Abdallah brugte et velkendt koransk vers, der bifalder jødedrab. I sig selv er det ikke ulovligt at oplæse verset – det er sammenhængen med, hvad der ellers bliver sagt, som kan give op til tre års fængsel, hvis man skønner, han opfordrer til jødedrab.

ANMELDELSEN kom fra Det Jødiske Samfund i Danmark, der så den omtalte prædiken på en video, som moskéen selv har lagt ud på YouTube.

MOSKÉEN er berygtet, bl.a. fordi det var her, den danske terrorist Omar el-Hussein færdedes, inden han angreb kulturhuset Krudttønden og synagogen i København i 2015. Moskéen er kontrolleret af Hizb ut-Tahrir på Nørrebro.

TILTALEN rammer ned i det ’nye’ jødehad, der er skyllet ind over Europa – det er, som om mellemøstkonflikten er rykket til Europa. Muslimer, der lever fjernt fra deres hjemlands heksekedel, ja, er opvokset i Europa, overfører krigen mod Israel til jøder, der lever fredeligt i f.eks. Malmø eller Paris. Eller København ... som det skete, da Dan Uzan blev skudt foran synagogen i Krystalgade.

NETOP verset, som Nørrebro-imamen brugte, er kendt som et eksempel på, hvordan de mest formørkede dele af islam misbruger Koranen som alibi for at forfølge jøderne.

250 FRANSKE intellektuelle og politikere fra alle trosretninger underskrev i år i april et manifest. Her opfordrede de muslimer til at tage afstand fra de antisemitiske vers i Koranen, ligesom inkonsekvens i Bibelen er afskaffet. I Frankrig er 50.000 jøder foreløbig flyttet fra sociale boligbyggerier, fordi deres børn og de selv bliver chikaneret. I Malmø er den jødiske gruppe halveret på ti år.

DET er jo forrykt at se en sådan vildfarelse florere og skabe had og utryghed. Og her er tiltalen mod imamen på Nørrebro en vigtig brik, og det skal blive spændende at se, om han efter domsmandssagen trøstigt kan fortsætte med sit oppiskende vrøvl, eller det falder ind over de nye lovbestemmelser.

IKKE mindst af hensyn til flertallet af 300.000 fredelige muslimer i Danmark er det godt at få stoppet den omplantede antisemitisme fra udenlandsk styrede, meget gammeldags imamer. Moderne muslimer er trætte af at blive slået i hartkorn med den slags.

JA, en skarp markering overfor Abdallah kunne måske bane vejen for uddannede, oplyste imamer, der ikke ser islam som en modsætning til demokrati, ligestilling, homoseksualitet osv.