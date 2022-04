Krigens ledeste fjæs

Vi er dårligt kommet os over, at der igen er krig i Europa, før fjæset af en krigens ledeste følgesvende dukker op: henrettelser af civile.

Det er i hvert fald, hvad billeder fortæller os. De seneste døgns oprørende billeder af lig i gaderne i ukrainske Butja slår alle nervestrenge an i den lange legende om diverse totalitære hæres grummeste overgreb. Eksempelvis senest massakren i Srebrenica i Balkankrigen. Her jagtede og henrettede serberne knap 8000 bosnisk-muslimske mænd og drenge og kastede dem i massegrave.

Srebrenica er et forstemmende sted i verdenshistorien. Ligesom navnene på nazisterne eller Sovjets koncentrationslejre er det. Og som Butja kan vise sig at være. Her er læren om, hvad der sker, når verden gøres op i etnicitet, religion eller nationalisme.

Man skal ikke glemme Putins manipulerende – og selvafslørende – påstand over for egne borgere. Rusland er gået ind i Ukraine for at ’afnazificere’ landet. En dæmonisering af et helt folk ikke ulig, hvad man har set fra andre despoter.

Vi ved, at russerne har skudt civile. Det er dokumenteret. Vi hører, at russiske soldater i visse tilfælde har begået gruppevoldtægter. Og vi ser, at Putins hær forsøger at terrorisere sig frem. Hvormed Rusland genopfører sine tidligere overgreb i Tjetjenien, Georgien og Syrien. Og vi iagttager nu lig ligge på gaden. Nogle af dem bagbundne.

Det er muligt, at både den danske regering og EU hævder, at man har indført historisk omfattende sanktioner over for Rusland. Men når man ser billederne fra Butja eller terrorbombningen af Mariupol, kan man kun konkludere, at sanktionerne ikke er vidtgående nok. Og hvis vi af berettiget frygt for at udløse en tredje verdenskrig ikke skrider ind med magt, må vi sende flere og bedre våben.

Vi er bekendte med, at der findes stednavne i historien, hvis blotte bogstaver stadig kaster en slagskygge ind over Europa. Ofte fordi ingen gjorde noget. Heller ikke dem, der havde muligheden. Vi må sørge for, at denne rædselsrække fra tidligere krige ikke tilføjes flere ukrainske byer og dermed mere skam.