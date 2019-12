Kronprins i knibe

Når Rusland i denne uge officielt anker landets udelukkelse fra international idræt i fire år til den internationale sportsdomstol, CAS, vil der for alvor gå storpolitik i sagen.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har allerede sagt, at han føler, at Rusland bliver uretfærdigt behandlet. Dermed spillede han bolden direkte til den Internationale Olympiske Komité, IOC, hvor kronprins Frederik som bekendt er medlem.

IOC har tidligere handlet i Ruslands favør. Det så vi forud for OL i Rio i 2016, hvor IOC åbnede en ladeport for russerne, selv om de var blevet afsløret i at have skabt et statsstyret dopingprogram, som omfattede mere end 1000 atleter. Det var svindel på allerhøjeste niveau.

Dengang gik kronprins Frederik med IOC, selvom han af den danske regering var blevet opfordret til at gøre det modsatte. Nu risikerer han at komme i samme situation igen. Danmarks kommende konge kan atter komme i opposition til regeringen og til Danmarks Idrætsforbund, DIF.

Direktøren i DIF, Morten Mølholm Hansen, sagde tidligere i december, at han er tilfreds med, at Det Internationale Antidopingagentur, WADA, har valgt at udelukke Rusland fra internationale sportsbegivenheder i fire år for dopingfusk.

- Set med vores briller er det en fin, hård straf, som vi synes, er på sin plads. Vi er glade for, at WADA handler enstemmigt. Alle er enige om at sende et meget stærkt signal til russerne, der dybest set har drevet gæk med os de senere år, sagde Morten Mølholm Hansen.

Det er ganske klar tale. Til gengæld har kronprins Frederik været total tavs om sagen. Han har ikke lagt afstand til noget som helst.

Det var en fejl, da han i 2009 – i øvrigt imod sin mors ønske – blev valgt ind i IOC, som på alle måder er en politisk styret organisation. De mange kongelige medlemmer bliver brugt som blikfang og stemmekvæg, og det sker igen og igen. Derfor er det også en fejl, at kronprins Frederik har ladet sig genvælge til en ny periode.

Med udelukkelsen går Rusland som nation glip af diverse verdensmesterskaber og af OL i 2020 samt vinter-OL i 2022, men russiske atleter kan stille op under neutralt flag, hvis de kan bevise deres uskyld.

Som nævnt appellerer Rusland dommen til CAS, som har tre måneder til at behandle sagen. Altså stadig i god tid inden OL i Tokyo, som begynder i slutningen af juli.

Rusland ønsker at stille op under eget flag, præcis som om intet er hændt. Og det er en kendt sag, at IOC’s præsident, Thomas Bach, vil strække sig langt for at tilfredsstille de russiske ønsker.

Vi får altså endnu engang et storpolitisk slagsmål, hvor kronprins Frederik igen kan ende i en meget uheldig rolle.