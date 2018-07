SOMMERENS ekstreme vejr har sat nye standarder for det beredskab, myndighederne må opbygge for at beskytte mennesker og natur.

Vi har indtil videre oplevet 49 såkaldte tørkedøgn mod godt fem på et ’normalt’ år. Den længste tørkeperiode siden 1872.

DET MESTE AF Europa er omdannet til en krudttønde.

De høje temperaturer – i Paris var der 39 grader i går – kombineret med kastevinde og mangel på vand er en giftig cocktail.

TRAGEDIEN i Grækenland med over 80 omkomne taler for sig selv.

Men også de enorme afsvedne skovarealer i Sverige dokumenterer, hvor slemt det kan gå, når tørken for alvor har bidt sig fast.

HERHJEMME har der været over 1000 naturbrande alene i juli, som har sat beredskabet på overarbejde og affødt vandings- og afbrændingsforbud de fleste steder.

En kedelig almindelig dansk sommerdag kan man slippe afsted med mange ting. Men det går altså ikke denne sommer, hvor alt er knastørt.

EN CIGARETGLØD kan på et splitsekund antænde det visne græs og resultere i et ildhav.

En flaske, smidt i naturen, fungerer som et forstørrelsesglas og – ja, gæt selv. Og et efterladt spejl i en vindueskarm i en lejlighed kan give fatale følger.

BRANDINSPEKTØR Mogens Brix fra Hovedstadens Beredskab frygter konsekvenserne, hvis/når hedebølgen fortsætter.

Ikke mindst, hvis der opstår brande på store græsarealer mellem boligblokke i tæt befolkede områder.

DERFOR: Spørg din kommune, om den har opdateret beredskabsplanerne.

Hvordan ligger det med antallet af brandfolk i dit område – både faste og frivillige, som rykker ud, når fanden er løs? Har ferien tyndet så voldsomt ud i rækkerne, at det er tæt på det uforsvarlige?

Og bor du i en boligblok, så undersøg, om der er tilstrækkelig med slukningsmateriel til rådighed.

FREM FOR ALT: Vær forsigtig, og vis omtanke, når du vover dig ud i varmen. Brug din sunde fornuft. En gnist kan gøre en helvedes forskel.Vis omtanke: En cigaretglød kan på et splitsekund antænde det knastørre græs og resultere i et ildhav