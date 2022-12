Kufferten fuld af penge

DET LYDER SOM en lidt klichéfyldt scene fra en Netflix-serie: Politiet stormer ind i en stor lejlighed og slæber af med en 44-årig lyshåret kvinde – og hele kufferter fulde af pengesedler.

Imens bliver hendes mand og tre medsammensvorne arresteret andre steder i byen.

Desværre er det true crime, dette her, og kvinden, Eva Kaili, er græker, socialist og en af EU-Parlamentets 14 næstformænd.

PENGENE SKAL stamme fra Qatar, der har villet købe sig lidt medvind og sympati i EU-Parlamentet. Det lille ørkendiktatur har allerede fået noget for pengene, for Kaili holdt for tre uger siden en tale, hvori hun hyldede Qatar som en sand forkæmper for godt arbejdsmiljø. Det var lidt overraskende, må man sige, men nu kender vi grunden.

DE ØVRIGE anholdte skal være italienere. En af dem er såmænd øverste leder for verdens vistnok største internationale sammenslutning af fagforbund, ITUC-CSI, og ja, den danske fagbevægelse er skam også medlem, både Fagbevægelsens hovedorganisation og AC. Det er de nærmest nødt til at være, for ITUC-CSI har stor indflydelse på EU-

politik.

DEN DEL MÅ fagbevægelsen i første omgang selv ligge og rode med – men vi skal nok holde øje med, om den også gør noget ved sagen. Imens må vi andre have en snak om EU-Parlamentet, for dette her går jo ikke. Det er længe siden, at Ritt Bjerregaard kunne sige, at det

’ikke er et rigtigt parlament’; det har i dag stor magt over EU’s lovgivning.

Dertil kommer, at den slags skandaler svækker hele EU på et tidspunkt, hvor også andre forbryderstater omkring os gerne vil svække og splitte Europa.

SÅ EU-PARLAMENTET må stramme kontrollen med egne rækker; korruptionsbekæmperne i Transparency International er allerede klar med nogle fornuftige krav.

VI ER DOG ikke helt sikre på, at det er nok. Men måske vil det hjælpe, hvis sager som denne får dramatiske konsekvenser for de korruptes hjemlande. For lad os være ærlige: Det er ikke så overraskende, at de anholdte kommer fra Grækenland og Italien. Korruption trives ikke lige godt i alle lande, og med Messerschmidt som en mulig undtagelse er de danske EU-politikere altså ikke korrupte, bortset fra lidt diætfiflerier i tidens løb.

UANSET LAND er det også i sidste ende vælgernes ansvar, hvem der sidder i EU-Parlamentet.

Så hvorfor ikke simpelthen sige, at lande, som sender korrupte politikere til EU, bliver udelukket fra det næste parlamentsvalg?

Det ville måske øge interessen rundtom i Europa for at bekæmpe korruptionen.