DE BURDE skamme sig. Når de danske landsholdsspillerne i dag løber på banen til første VM-kamp, antager både de og hele Dansk Boldspil-Union kujonens skikkelse.

KYST AF FIFA tør man ikke iklæde anfører Simon Kjær ’One Love’-armbindet, der signalerer at være imod homofobi og racisme.

DET KORRUMPEREDE og Qatar-kastrerede verdensfodboldforbund behøvede blot at true med et gult kort – som efter sigende dækker over en såkaldt ’sportslig sanktion’ – til landsholdets kaptajn for at sikre Danmarks underkastelse.

DBU SMIDER hermed hele sin pivsnakkende strategi om ’kritisk dialog’ med ørken-regimet over bord, hurtigere end en nepalesisk slavearbejders pas kan konfiskeres.

VED FØRSTE formaning fra sharia-styret via FIFA lystrer Danmark og lægger sig. Blottet for værdighed. Uden civilcourage. Æreløst og selvudskammet.

Selvom beslutningen er taget af DBU-toppen, kan de fejrede spillere og landstræner Kasper Hjulmand ikke holdes skyldfri. Andre med langt mere alvorlige konsekvenser for karrieren har nægtet at bøje nakken i den slags prekære situationer. For her er også den personlige integritet på spil.

OG HVAD MED det iranske landshold? I protest mod, at regimet derhjemme rask væk slår folk ihjel og fængsler kvinder for ikke at bære tørklæde, nægtede de iranske landsholdsspillere i går at synge med på nationalmelodien for deres nation og dens mordere. Hvormed de sikkert sikrede sig en varm velkomst, når de vender tilbage til Teheran.

Danmark, England, Holland med flere er bange for et gult kort.

VI KAN VIST roligt gå ud fra, at DBU for at ’understrege, at tolerance og fællesskab er blandt fodboldens grundværdier’, som man siger, ikke har sit banner med teksten ’Sammen mod homofobi’ med til Qatar.

YDERMERE MÅ VI vente på en politisk korrekt udtryksform, der dækker den åbenlyse selvmodsigelse, at spillerne i lang tid knælede mod racisme, men nu står ret, når et sammenrend af undertrykkelse forlanger det.

MANGE VIL indvende, at sport og politik aldrig bør blandes sammen. Men Qatar foretager sig ikke andet med dette fodbold-VM. Hvormed regimet nyder fordelene ved den anerkendelsesværdighed og det skønmaleri, fodbolden forærer. Og helt uden at et dansk landshold protesterer mod bedraget.

MAN MÅ IKKE tegne Muhammed. Man må ikke spille fodbold med regnbuefarver på armen. Med VM 2022 i Qatar har FIFA gjort sin skåltale om ’respekt for menneskerettigheder’ til et ræb om underkastelse for det modsatte. Og Danmark tør end ikke tage et armbind på.