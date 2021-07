VI BLANDER IKKE sport og politik.

De siger det hele tiden. Politikerne, UEFA, FIFA, DBU med flere siger det. Alle kan dog se, at dette hykleri er gået for langt. Ikke mindst når en dansk landsholdstræner må sidde under et EM i fodbold og sige, at han godt kunne tænke sig, at nogle andre end han selv eller spillerne tog stilling til eksempelvis spørgsmålet om, hvorfor Danmark skal møde Tjekkiet så langt borte som i diktaturet i Aserbajdsjan.

LANDSTRÆNER KASPER Hjulmands egen arbejds-giver, DBU, og deres formand, Jesper Møller, tør nemlig ikke skærme deres landshold og træner fra de tåbelige beslutninger, man i UEFA selv har været med til at træffe. Eksempelvis at landsholdet spændes for en diktators kampagne for ham selv og hans land.

’Det er i hvert fald ikke skabt efter de bedste sportslige interesser eller for spillernes skyld.

Så det må være andre ting, der gør, at vi skal flytte os så meget. Økonomiske og politiske årsager,’ som landstræner Kasper Hjulmand siger, mens han efterlyser en national idrætspolitisk strategi.

HJULMAND HAR RET. Hykleriet vil desuden snart gentage sig med VM i Qatar. Og det kan tillige anskues i forbindelse med anden sport. For eksempel er der snart vinter-OL i regimet i Kina.

Jesper Møller og kompagni i UEFA gør sig skyldige i kujoneri. Her har vi en idrætsorganisation der – lige såvel som FIFA og Den Olympiske Komité – ved repræsentative lejligheder ikke kan få nok af at tale om fred, fællesskab, grænsenedbrydning og alt andet godt ved sport. Alt imens man økonomisk ligger i ske med diverse diktaturer, kvasi-totalitære stater og politiske bøller som Aserbajdsjans eller Hvideruslands præsidenter.

VI TALER OM folk, der er nogenlunde lige så inkluderende og apolitiske, som Stalin i sin tid var rummelig og forsonende. Så selvfølgelig skal der en international idrætsstrategi til fra forbundene.

Men det forhindrer ingenlunde vore politikere i Danmark i at gå forrest. Det nytter ikke, at et konfliktsky Christiansborg fortsat gemmer sig under dogmet, at sport og politik ikke skal blandes sammen. Ikke når politikerne er ene om at spille efter reglen.

ASERBAJDSJANS PRÆSIDENT, Ilham Aliyev, som Ekstra Bladets sportskommentator Jan Jensen retteligt benævner en ’gangster’, har kun ét eneste formål med at huse kvartfinalen mellem Danmark og Tjekkiet. Hvilket netop er at blande sport og politik sammen. Hvormed han nyder fordelene ved den anerkendelsesværdighed, den blåstempling og det skønmaleri, fodbolden forærer ham, uden at nogen tilsyneladende siger fra.