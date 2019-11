FOR GODT halvandet år siden stillede stovte vestjyder op i Ekstra Bladet og klagede over en 35 meter høj og 170 km lang højspændingslinje, der skulle opføres hen over deres huse og jorder fra Holstebro til den tyske grænse.

Hundredvis af fortvivlede borgere krævede ledningerne gravet ned. Men ifølge det statslige selskab Energinet kunne maksimalt 15 procent – svarende til ca. 26 km af linjen – dækkes med jord.

DAVÆRENDE energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) bad det internationale konsulentfirma WSP lave en uvildig undersøgelse.

Firmaet leverede en diger rapport, der ligesom Energinet konkluderede, at kun en brøkdel af højspændingslinjen kunne graves ned.

NU tyder meget på, at konsulentfirmaets rapport næppe kan stemples som uvildig.

Ifølge Jyllands-Posten, der har kulegravet forløbet, skrev konsulentfirmaet WSP nemlig i et udkast, at nedgravning af hele højspændingslinjen muligvis kunne lade sig gøre. Men konsulenterne bemærkede, at jordføringen ville stride mod ’en på forhånd fastlagt konklusion’ – altså at ledninger på 35 meter høje master skulle bære projektet.

OG SÅ gik der ellers kuk i kablerne. Ifølge Jyllands-Postens afdækning krævede det statslige Energinet og minister Lilleholts egen Energistyrelsen flere kritiske afsnit fjernet eller skrevet om – og ta-dah! Så mente konsulentfirmaet det samme som Energinet og Energistyrelsen.

MED ANDRE ord tegner der sig et billede af, at konsulenterne lagde navn til en rapport, som minister Lilleholt præsenterede som uafhængig, men reelt var skrevet med ført hånd.

Firmaet siger til Jyllands-Posten, at de af Energistyrelsen har fået at vide, at de skal holde kæft.

ENERGISTYRELSEN afviser urent trav. Vicedirektør Martin Hansen forklarer, at de ændrede konklusioner i rapporten skyldes ’en dialog, hvor konsulenten bliver klogere.’

Hallo, hvis de statslige myndigheder skal gøre konsulenter klogere, hvad skal konsulenterne så bruges til – hvis ikke til at legitimere et spil for galleriet?

DER FINDES adskillige eksempler på, at eksperter intimideres og spændes for en politisk vogn. Sidste år fastslog en rapport, at godt hver tredje forsker har følt sig presset af ministerier og andre myndigheder til at ændre konklusioner.

DET ER dog en ringe trøst for de hundredvis af vestjyder, der får udsigt til høje og vildt skæmmende elmaster i baghaven.