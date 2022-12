'Kulturpas' - ellers tak

UTILPASSEDE UNGE skal have et kulturpas. Det står i regeringsgrundlaget.

Danmarks nye SVM-regering vil indføre kultur-gavekort til omkring 45.000 unge, der hverken er i uddannelse eller job. Hvilket er en mærkelig idé.

Men Moderaterne, der af uransagelige årsager har fået indsat Jakob Engel-Schmidt som kulturminister – manden synes ikke ligefrem at have kørekort hertil – har nævnt 2000 kr. pr. kulturpas til teater, muséer, bøger, idræt med mere.

IDÉEN ER IKKE ny. For i eliten findes en forestilling om, at kultur er sundt. Ikke mindst finkultur. Den kurerer eller lindrer angiveligt alt. Fra demens, alzheimers og ensomhed blandt ældre. Til nu også utilpassethed blandt unge.

Annonce:

DER ER INGEN beviser for teorien. Og man har indtryk af, at den først og fremmest er fremelsket som en slet skjult finkulturstøtte. Muséer og teatre er begejstrede. Sikkert indtil utilpassede unge af anden etnisk oprindelse har brugt gavekortet på en gangsterrap-koncert og en tur i biffen til ’Fast & Furious 17’.

KUNNE VI IKKE i stedet overveje at droppe forestillingen om, at et menneske, der læser bøger, går i Det Kgl. eller på museum, er et bedre menneske end mennesket, der ikke gør? For det er dybest set, hvad dansk kulturpolitik har baseret sig på i de mere end 60 år, Kulturministeriet har eksisteret.

Dansk kulturpolitik er gennem årtierne en historie om forsøget på at sætte en hat af opdragelse eller af den gode smag på toppen af velfærdssamfundets behovspyramide.

Annonce:

OG SOM filosof Arno Victor Nielsen på et tidspunkt fremførte, så er dansk kulturpolitik kommet til den ’terapeutiske fase’. Efter ’den kritiske’, som var opdragelseshensigten. Og ’den oplevelsesøkonomiske’, som var markedsdrømmen, er vi nået til ’den terapeutiske’. Og det terapeutiske kultursyn indebærer i særlig grad ’aktivering af sløve, ensomme og ledige borgere,’ som filosoffen har udtrykt det.

FOR KULTUR skal være sundt, måske endda ligefrem vitamin til danskeren, så han ikke i fremtiden bebyrder samfundet unødigt med diverse åndsskavanker samt tampen i fordummelsens harmonium såsom dansktop-schlagere og Far til fire-film.

HER PÅ bladet er vi imod dette kultursyn. Lige så meget som vi var for Joy Mogensen, da hun som kulturminister udnævnte ’Absolute Music II’ til sit yndlingsalbum og fik sig en shitstorm fra samtlige kultursnobber. Den bedste kunst og kultur er den, hvis fortælling river masken af forstillelse og blotlægger noget sandt og for folk uopdaget om dem selv.

KULTURMINISTER Jakob Engel-Schmidts kulturpas siger intet om unges kulturmangler – kun om kulturministerens egen.