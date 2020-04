Kun Løkke udfordrer

Lars Løkke Rasmussen er åbenbart den eneste opposition vi har i Danmark.

Resten er et korps af klakører. SF’s Pia Olsen Dyhr har gravet sig ned på Instagram, hvor hun sender solskinsbilleder og roser Mette. Pernille Skipper vil forhøje dagpengene, men giver intet svar på, hvad vi gør bagefter, når pengene er brugt.

Dansk Folkeparti forsøger at råbe op om ‘problemet’ med flygtninge og indvandrer, selvom der ikke rigtig kommer nogen. Søren Pape Poulsen pipper lidt i hoforganet Berlingske om, at regeringen må åbne samfundet lidt mere.

Og mest bemærkelsesværdigt: Løkkes afløser, Jakob Ellemann-Jensen, leger gemmeleg. Har Venstre overhovedet en formand mere? Er Ellemann og Venstre ikke bare et hælklappende kontor i den politiske koncern, der hedder Socialdemokratiet?

Tilbage er der Lars Løkke. Som han skrev for nylig, stiller han ikke mere op i en popularitets-konkurrence og tillader sig derfor som den eneste at udfordre Mette Frederiksens mange beslutninger.

Alle andre stirrer dybt ned i meningsmålinger og fokusgrupper og spekulerer i, hvordan vi vælgere vil reagere. På papiret tordner Mette Frederiksen frem, hvilket ikke undrer. Vi er jo bange, og Mette viser handlekraft. Men hvorfor er det kun Lars Løkke, der spørger, om hun nu også gør det rigtige?

På et tidspunkt kan selv Mette Frederiksen ikke fortsætte med at gå med både livrem og seler og holde alle danskere på afstand af hinanden og fra at komme tilbage på arbejde.

Hvad skal vi åbne først, spørger Lars Løkke Rasmussen retorisk i BT: ‘Den offentlige eller den private sektor? Børnehaven eller barberen? Børnehaven, tænker nogen, for ellers kan barberen jo ikke komme på arbejde. Barberen, tænker andre, for ellers har vi jo ikke råd til at drive børnehaven’.

Økonomien er smadret, og vi er samtidig bange for at blive syge ved at komme for tæt på hinanden. Hvis ikke vi skal ende i et socialdemokratisk samfund, hvor vi alle skal leve af almisser fra den store fælles kasse, som hurtigt løber tør, skal der politisk opposition til.

Det siger desværre alt om dansk politik lige nu, at kun Lars Løkke Rasmussen er villig til at være den.