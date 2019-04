Kurs mod kaos

ET PARTI i opløsning. Sådan vil mange beskrive tilstanden i Alternativet, der har landsmøde i den kommende weekend.

Symptomerne er der unægtelig. Den ene møgsag efter den anden har tyndet ud i medlemsskaren – fra 11.000 til 9200 på kort tid. Og partiet dykker så voldsomt i meningsmålingerne, at man aner spærregrænsen forude.

SENEST HAR partiets tidligere spidskandidat i Sydjylland og medlem af den politiske ledelse Kim Hyttel krævet Uffe Elbæks afgang. Det skete med følgende svada i Ekstra Bladet i går:

– Desværre viser Uffe en komplet mangel på vilje til dialog omkring sin person. Ethvert håb om en parlamentarisk fremtid for Alternativet beror på, at han træder af som politisk leder før valget. Vælgerne er simpelthen stået af på ham. Han er ’dead man walking’.

FOR FÅ UGER siden forlod et medlem af hovedbestyrelsen, Vilhelm Møller, partiet – også i protest mod Uffe Elbæks ledelsesstil.

Han fulgte i kølvandet på tidligere kasserer Theis Krarup Hansen, der anklagede partibossen for ’en eklatant mangel på integritet og/eller kompetencer’.

HIDTIL HAR Uffe Elbæk fejet alle kritikpunkter af bordet med bemærkninger om, at han slet ikke kan genkende dem.

Men det vil mange medlemmer ikke bare lade sig nøje med, så oprøret ulmer. Og breder sig.

Imens flygter vælgerne.

UFFE ELBÆKS store problem er, at han siden valgsuccesen i 2015 har troet, at han kan gå på vandet. Og bevidst overset det faktum, at partiet ikke længere er klassens nye dreng i Folketinget.

Alternativet opstod som en protestbevægelse med angreb på de gamle politikere for ikke at tage klimaproblemerne alvorligt. Og med løfter om at bryde indspistheden og lukketheden på Christiansborg.

Partiet fik positiv og gratis opmærksomhed op til 2015-valget, men den tid er forbi.

NU ER DE SELV blevet en del af systemet med organisation og partiprogram, alt imens Elbæk fortsætter som kaospilot. Med kurs mod afgrunden.

Det er ikke det bedste udgangspunkt for en mand, der har udpeget sig selv som statsministerkandidat.