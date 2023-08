Kurt Westergaards Allé

Da slagene begyndte at hamre på terrassedøren, var bladtegneren Kurt Westergaard straks klar over, hvad der var ved at ske. Udenfor stod den kronragede somalier Muhudiin Mohammed Geele med en økse og en kroget, ornamenteret kniv.

Her i 2010 kunne Kurt Westergaards liv være endt i blodig terror. For somalieren ville dræbe ham som hævn for den herostratisk berømte satiretegning af profeten i Jyllands-Posten.

Men Westergaard nåede heldigvis at flygte ud på sit badeværelse, hvor PET havde indrettet et sikringsrum på grund af de mange trusler mod ham. Tølperen opgav udåden og fik senere sin terrordom.

Og lykkeligvis fik den livssultne Westergaard et årti mere at leve i, inden han døde i 2021.

Annonce:

Nu vil et flertal i Aarhus byråd så opkalde en vej tæt på Jyllands-Postens gamle hovedkvarter efter bladtegneren og fritænkeren, der om nogen mærkede de gustne konsekvenser ved Muhammed-krisen.

Det er både en fornuftig og fortjent anerkendelse og ikke årsagen til min harme.

Nej, det er i periferien af beslutningen, at kvalmen opstår.

De Konservative i Aarhus er imod beslutningen og finder tidspunktet for navngivningen upassende.

’Det er dumt at tage den diskussion, mens der brændes koraner af over det hele,’ siger lokalpolitikeren Peter Sporleder (K), der også har været feltpræst i Irak.

’Er det her virkelig så vigtigt, at vi er villige til at risikere bål og brand og bombesprængninger,’ spørger han videre i Politiken.

Samme vamle argumentation bruges på den anden side af byens politiske spektrum.

’Det vil være at rippe op i en meget trist historie om en tegning, som faldt meget uheldigt ud,’ siger Solveig Munk fra Enhedslisten til DR om partiets modstand mod den nye vej.

Annonce:

Knæfaldet for truslerne er så hånligt åbenlyse; hvis der er nogen, der er vrede på os, så må vi hellere skynde os at pakke vores værdier væk.

Underdanigheden bliver desværre også praktiseret i regeringstoppen, der lover særlovgivning mod koranafbrændinger efter visse lande i Mellemøsten har truet os.

Må denne følagtighed aldrig vinde indpas andre steder eller brede sig.

Kurt Westergaard blev af sine modstandere helt fejlagtigt forsøgt karaktermyrdet som islamofob eller sort fundamentalist. Selv betegnede den mangefacetterede bladkunstner sig som 'halv-kulturradikal, halv-hippie'. I min optik var han en hel helt.