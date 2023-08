Kvælertag på ytringsfriheden

Det indgreb, regeringen vil foretage i ytringsfriheden, tegner til at blive den mest omfattende indskrænkning af danskernes frihedsrettigheder siden Anden Verdenskrig.

Det er et indgreb, som vil være langt mere vidtrækkende end bare at genindføre blasfemiforbuddet.

Da det blev afskaffet for seks år siden, var begrundelsen udtrykkeligt, at 'det ikke bør være kriminaliseret at vise disrespekt for en religion (blasfemi) eller at krænke religiøse følelser.' Dengang var Lars Løkke Rasmussen statsminister. I dag er han udenrigsminister, og det er rystende at læse den udtalelse, han udsendte søndag aften.

Regeringen vil nemlig ikke bare forbyde koran-afbrændinger. Den vil generelt forbyde 'forhånelse' af religion. Og ikke nok med det: Det skal også være forbudt at håne andre lande og ”kulturer'. Ganske vist kun i 'særlige situationer', men regeringen bestemmer jo selv, hvornår en situation er særlig.

Det er ekstremt. Og det kan bruges til at tage kvælertag ytringsfriheden. Almindelig debat vil kunne rammes. Det kan blive forbudt at sige, hvad man mener om Putins Rusland – eller om USA, for den sags skyld. Kritik af kinesisk undertrykkelse, af fejludvikling i Afrika, af hjemlige indvandrerkulturer – alt kan forbydes.

Regeringen vil sikkert bedyre, at det slet ikke er det, den har tænkt sig. Men hvis det ikke er det, man vil, hvorfor i alverden er det så det, man foreslår?

Konsekvenserne bliver dramatiske.

Under muhammedkrisen i 2006 blev Danmark jo ramt af en stormvind af muslimsk vrede, ikke mindst fra despotiske styrer i Mellemøsten. Men dengang kunne regeringen bare beklagende slå ud med armene og henvise til, at vi altså havde ytringsfrihed her i landet, og at aviserne måtte trykke, hvad de havde lyst til.

Det vil en dansk regering aldrig mere kunne svare. Den vil være forsvarsløs. De følsomme despoter vil jo kunne sige, at regeringen bare kan bruge loven og udstede et forbud. Så regn roligt med, at der kommer nye krav om forbud. Dem får vi svært ved at sige nej til, og debatten vil blive lemlæstet.

Selv om regeringen ikke siger det klart, så har vi forstået baggrunden for indgrebet: Man håber at få Mellemøstens hjælp til at lægge pres på Rusland, så det trækker sig ud af Ukraine. Og man vil undgå midt i det hele at irritere det muslimske og halvvejs diktatoriske Nato-land Tyrkiet. Det er ædle formål, men prisen er uoverskuelig og urimeligt høj.

Hov, hvad skrev vi her? At Mellemøsten er fuld af despoter, og at Tyrkiet er halvvejs er et diktatur? Jamen, det er da godt, at loven ikke er trådt i kraft endnu.