Kvik-fælden

SÅDAN CA. et par gange om året galper topcheferne i bankerne op om deres kolossale samfunds-ansvar. Bankerne tænker kun på kundernes og dermed samfundets bedste, må vi forstå.

At de hvert år scorer et to-cifret milliard-beløb til aktionærerne er nærmest en tilfældighed.

OG NÅR det afsløres, at de samme banker medvirker til international hvidvaskning af monstrøse milliard-beløb, rådgiver om skattefusk og hjælper til med at stjæle udbytteskat fra staten, er det i hvert fald ikke noget, topcheferne har haft kendskab til.

Så er det underordnede ansatte, der har overskredet deres beføjelser. Hvor der handles, der spildes. Og det er jo menneskeligt at fejle.

SAMME omgang snik-snak diskede topbossen i Basisbank Tom Rattleff op med, da han i går i Ekstra Bladet skulle forklare, hvorfor Basisbank i strid med reglerne yder vanvittigt dyre kviklån til fattige og socialt udsatte mennesker.

BANKBOSSEN ville ikke afvise, at ’der på et tidspunkt er sluppet en enkelt eller få socialt udsatte igennem’ den lovpligtige kreditvurdering af kunderne.

Men han afviste kategorisk, at banken spekulerer i, at gældsplagede kunder tvinges til at optage nye dyre lån for at kunne betale af på gamle dyre lån: Det ville være ’useriøst’ og ’uetisk’, bedyrede han.

DET HARMONERER dårligt med, hvad Basisbank-kunden Tina Jørgensen har oplevet. Som bistandsklient endte hun med 12 rasende dyre kvik- og forbrugslån og forsøgte til sidst at begå selvmord i fortvivlelse over gældsfælden.

OG BANKBOSSENS udtalelser harmonerer heller ikke med en undersøgelse fra Den Sociale Retshjælp.

Den viser, at det stik modsat antagelsen ikke er lyssky sidegadevekselerer, der primært lokker med lyn-lån på nettet til folk med akut behov for kontanter. Otte ud af ti lån til hårdt socialt udsatte ydes ifølge undersøgelsen af registrerede banker.

VI ER som udgangspunkt selv ansvarlige for vores økonomiske dispositioner. Men enhver kan havne i en desperat situation og dermed som et let offer for kyniske pengemænd.

NETOP lovkravet om at kreditvurdere kunderne er indført for at forhindre, at fattige ender i et bundløst økonomisk uføre.

MEN FLERE af de åh så ansvarlige banker blæser tydeligvis på loven, så der er brug for sanktioner. Bl.a. i form af mærkbare bøder. For er der noget, banker har respekt for, er det penge.