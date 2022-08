Kvindekamp

KVINDERNES EM i fodbold i England blev en folkefest af dimensioner. Aldrig tidligere har så mange tilskuere overværet kvindernes slutrunde. Ved den forrige EM-slutrunde i Holland i 2017 blev der sat rekord med 240.000 tilskuere. I England denne sommer nåede tallet op på 575.000. En imponerende fremgang. Men overraskende er det egentlig ikke. Seertallene i mange af de deltagende lande har også været høje.

KVINDEFODBOLD vil kun fortsætte med at udvikle sig i de kommende år, men desværre behandler UEFA stadig kvinderne som et tålt stedbarn. Tænk sig, da festen sluttede søndag aften på Wembley, hvor 87.000 så hjemmeholdet trække sig sejrrigt ud af finalen mod Tyskland, var der ikke et menneske i hele verden, som kunne fortælle, hvor kvindernes EM-slutrunde i 2025 skal afvikles.

Det er bizart, men desværre sandt. EM i England skulle have været afviklet sidste år, men kvinderne måtte forføje sig for at gøre plads til mændenes slutrunde, der oprindelig skulle have været spillet i 2020. Det var coronaen, der smadrede den internationale kampkalender.

UEFA kunne have benyttet tiden til at få styr på EM i 2025, men forbundets præsident, Aleksander Ceferin, sagde efter søndagens finale i London, at der først træffes en afgørelse til december. Det er meget sent og meget lidt fair over for de kommende arrangører. Ceferin sagde også, at man skal stræbe efter at slå tilskuerrekorden endnu en gang. Mere vil have mere.

De fire nordiske lande Norge,Sverige, Finland og Danmark har budt på slutrunden i 2025. Åbningskamp i Parken og finale på det nye flotte Friends Arena i Stockholm, som har plads til godt 50.000 tilskuere. Sportsligt kan det sagtens forsvares at afvikle EM i Norden. Alle fire lande var blandt de 16 ved EM i England. Men når det kommer til stadionkapaciteten, kan de nordiske lande ikke konkurrere med Frankrig, som også er blandt ansøgerne. Det er Polen ligeledes, og endelig har Schweiz og lilleputten Liechtenstein sendt en fælles ansøgning.

KVINDEFODBOLD er blandt de hastigt voksende idrætsgrene verden over. Hvis UEFA og Aleksander Ceferin går efter, at størst er bedst, får de nordiske lande aldrig en slutrunde. 2025 er absolut sidste mulighed, og så må vi se, om DBU’s formand, Jesper Møller, og hans svenske kollega Karl-Erik Nilsson har gjort deres hjemmearbejde ordentligt. De sidder begge i UEFA’s eksekutivkomité, Nilsson er endda vicepræsident, og sammen med deres nordiske kolleger var de med til at sikre Ceferins valg som UEFA-præsident i 2016.

MØLLER OG NILSSON brillerede også på UEFA’s kongres i forsommeren i Wien, hvor de under et kluntet forsøg på at score point fik fortalt, at de støtter Ceferin, når han på næste års kongres er på valg. Om fedteriet rækker, får vi først svar på sidst på året.

LØBER FRANKRIG med slutrunden, hvilket er sandsynligt, vil det igen være økonomien, som er afgørende. Præcis som hos herrerne. Vi ser de samme bevægelser hos kvinderne. Autoritære regimer skaber stærke kvindehold i de store klubber i England og Frankrig. Sportswashing er også blevet en del af kvindefodbolden, og også her går udviklingen uhyggeligt stærkt. Spillemæssigt har kvindefodbolden foretaget kvantespring de seneste 10 år. Men det er også blevet en forretning med de dårligdomme, der følger med.