KVOTEN FOR PRAL OPBRUGT

METTE FREDERIKSEN har skiftet mening. Hun er alligevel ikke rød, før hun er grøn, som hun ellers har hævdet. Nu er det omvendt, skriver hun i en kronik i Politiken.

’Det grønne er ikke længere sekundært for mig,’ som statsministeren så flot formulerer det. Hun har sådan set blot været bange for arbejdspladserne ved at kræve et grønt samfund, forklarer hun.

MEN NU ER frygten forsvundet, må vi forstå. Og i virkeligheden har Mette Frederiksen altid ’været optaget af klima, biodiversitet og naturens krise’. Eller som hun skriver: ’Det har jeg egentlig været hele mit liv. Som barn købte jeg regnskov, før jeg købte makeup. Og jeg donerede mine surt opsparede lommepenge til truede dyr. Jeg meldte mig tidligt ind i Verdensnaturfonden.’

MAN ANER her et strygeorkester. Det i baggrunden bygger op til et omkvæd, hvor alle træblæsere samt valdhorn og pauker akkompagnerer et billede, hvor statsministeren fra en bakketop skuer ud over en grøn dal i solopgang, og nogle børn klædt i hvid, økologisk bomuld løber legende og leende rundt om hende, hvorpå …

VI MÅ hellere stoppe her. Vi skal ikke give Socialdemokratiets kampagnebureau alt for gode idéer til en kommende valgkamp. For det ser med ovenstående unægtelig ud, som om den begynder i indeværende år.

Mette Frederiksen har også for nylig været ude at gøre opmærksom på, at hun som barn drømte om at blive frihedskæmper. Hvilket er tæt på at gå rundt og råbe med armene oppe i Mindelunden for at gøre reklame for sig selv.

VI ANTAGER, at regeringspartiets seneste undersøgelser og fokusgrupper har meddelt, at det vil være en givtig idé, hvis Mette Frederiksen og kompagni ændrer den socialdemokratiske algoritme. Således at der dukker et billede af indbydende natur eller frihedskæmperarmbind op i stedet for ham der Arne, når man klikker på partiet.

HER PÅ AVISEN kommer vi til at trykteste ’Grønne Mette’. Også indtil hun bliver helt rød på halsen af irritation. Hidtil har vi set hendes klimaminister, Dan Jørgensen, demonstrere, at bragesnak er gratis. Vi har set et socialdemokrati, der med påfuglemanerer skridter haven af, men gemmer sig i busken, så snart nogen vil inspicere fjerpragten. Statsministeren knejser nu selv rundt med udslået, grøn hale. Og egentlig har vi kun en simpel konstatering: Kvoten for pral og varm luft er hermed opbrugt for Mette Frederiksens vedkommende.