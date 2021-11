Kyst af krænkelses-entusiaster

EN SKUESPILLER fortryder, at han har udgivet sig for noget, han ikke er.

Læs sætningen igen. Og le gerne højt og hjerteligt. Herefter bør vi kigge på det med alvor.

DEN OSCAR-BELØNNEDE skuespiller Eddie Redmayne undskylder, at han spillede en transperson i filmen ’The Danish Girl’ om danske Einar Wegener, der i 1930 blev til kvinden Lili Elbe som en af de første kønsskifteopererede i verden.

’En fejl,’ siger Redmayne, der åbenbart synes, at en transperson var mere berettiget til rollen.

DENNE FORM FOR krænkelses-vildfaren nonsens breder sig. I filmbranchen har vi før set Scarlett Johansson trække sig fra en rolle som transkønnet efter kritik fra transkønnede.

IDENTITETSPOLITIKKEN og dens krænkelses-entusiaster er nået vidt. Og endda på at manifestere præcis det, de hævder at blive udsat for. Udskamning. Og de går helst efter kendte personer. I denne uge har vi set Harry Potter-skaberen, J.K. Rowling, gå til behørigt modangreb på tre transpersoner, der havde delt en selfie, hvor de står foran forfatterens hjem med adressen angivet og derpå delt billedet på Twitter. Rowling har udtrykt bekymring for kvinders ve og vel, hvis der åbnes ukritisk op for ret til kønsskifte.

’Jeg har modtaget nok dødstrusler til at tapetsere mit hus,’ udtalte forfatteren mandag.

LAD OS FOR GOD ordens skyld slå uafvendeligt fast: Enkelte individers brændende ønske om at ændre køn skal ikke nedgøres.

Man må være, hvad man er eller har lyst til. Men kun så længe man ikke bruger det til at kræve andres underkastelse. At være en minoritet berettiger ikke, at flertallet udråbes som krænkere.

OG VI HAR LOV TIL at gøre grin med ’woke’-folks selvhævd. Hvor svært vil det f.eks. ikke være at få et krybbespil op at stå i fremtiden? Ja, nogen burde ret beset skabe en komedie om en LGBTQ+-teatergruppe, der forsøger at fordele rollerne.

SELVFØLGELIG MÅTTE Eddie Redmayne for syv år siden spille transkønnet.

Han er heller ikke handikappet eller fysiker, hvorfor det tillige var i orden, at han spillede Stephen Hawking i ’Teorien om alting’, som han fik en Oscar for. Men Redmayne har tilsyneladende – modsat J.K. Rowling – ladet sig kyse af identitetspolitikkens indbyggede fascisme.

Den vinder hævd ved, at man med henvisning til påståede urimeligheder over for sit køn, sin religion, etniske oprindelse, seksualitet eller hudfarve eller andet har ret til at udskamme og undertrykke andre. Det har man ikke. Det har ingen.