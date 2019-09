Lånehajernes oase

DER ER absolut ikke noget galt i at kopiere andre. Især ikke, hvis de har fået en god idé. Nu har 21 lande i Europa formået at bremse udbyderne af kviklån. Herhjemme sidder vores folkevalgte stadig på hænderne, hvilket er helt uforståeligt.

DANMARK ER på mange måder et gennemreguleret land, men netop på dette område får lånehajerne lov til at boltre sig, som de har lyst til. Med ofte katastrofale følger for låntagerne.

FORBRUGERRÅDET har længe advaret mod de vilde og groteske tilstande, der hersker i en branche, hvor profitten går forud for alt andet. Og det rammer præcis de mennesker, som har mindst råd til de dyre lån. Det er en svag gruppe, der bliver udnyttet på det groveste.

INGEN VED deres fulde fem optager et kviklån, medmindre man økonomisk er presset helt ud på kanten af afgrunden. De mennesker skal ikke plyndres. De skal hjælpes.

DER ER mange eksempler på, at de årlige omkostninger på et kviklån løber op i over uhyrlige 1000 procent. Til sammenligning kan procenten på de årlige omkostninger på et almindeligt realkreditlån tælles på en enkelt hånd.

I DE FLESTE EU-lande har myndighederne vredet armen rundt på kviklånshajerne og indført et loft på de årlige omkostninger på 20 procent. Stadig højt, men dog noget mere spiseligt.

DANMARK er nu havnet blandt de kun syv EU-lande, der ikke har indført regler på området, og det betyder, at udenlandske kviklånshajer strømmer hertil for at boltre sig i oasen.

VORES socialdemokratiske regering har bebudet et opgør med lånehajerne, men som sædvanligt har partiet sendt sagen i udvalg. Erhvervsminister Simon Kollerup siger ganske vist til Politiken, at han er rigtig bekymret, fordi han får mange henvendelser fra folk, som er havnet i egentlige gældsfængsler.

MEN SÅ tilføjer han, at det ikke må haste så meget, at arbejdet ikke bliver gjort ordentligt. Og så kender vi Socialdemokratiet igen. Før valget meddelte partiet ellers, at der skulle indføres et loft på 25 procent over kviklåns årlige omkostninger. Det er brancheforeningen Digitale Långivere selvfølgelig imod.

PÅ CHRISTIANSBORG vil forslaget sikkert også møde modstand, ikke mindst fra Nye Borgerlige, hvis organisatoriske næstformand, Jesper Hammer, om nogen kender området. Som direktør for kviklånsselskabet Ferratum er Hammer ikke uvant med at låne penge ud til høje renter. Et hurtigt besøg på nettet viser, at Ferratum tilbyder et kviklån med årlige omkostninger på 380 procent.

SELV UDEN Nye Borgerlige bør den socialdemokratiske regering hurtigt kunne samle er flertal bag et loft over lånehajernes udlånsrenter. Ved at vente bliver folk ladt i stikken.