Radikale Venstre har lagt en linje, hvor en hånd på et lår for ti år siden i dag fælder en formand.

Først sagde Radikale Venstres leder, Morten Østergaard, at han ikke er krænker. Derpå ændrede han sit svar.

Den radikale leder kunne derpå hverken be- eller afkræfte, at han havde krænket sin kvindelige partikollega Lotte Rod, fordi han ikke ville ’gå ind i konkrete personspørgsmål.’

Så var der krisemøde i folketingsgruppen. Og efter adskillige timer kom Østergaard og sagde:

’Det var min hånd, hun fjernede,’ hvorfor han han måtte gå af. Ikke på grund af hånden, men derimod håndteringen, hvor han forsøgte at dække over over sig selv, fik vi at vide. Hånden var tilgivet.

Sådan foregår det, når hellige og højt forargede folk i disse ugers sexisme-saga tvinges til at droppe fromheden og se sig selv i spejlet. Velkommen til Radikale Venstre, partiet, der om nogen har stået i spidsen for at ville tvinge udenrigsminister Jeppe Kofod af posten, og hvis medlemmer har været ivrigt heppekor på de sociale medier i #metoo-kampagnen.

16. september skrev den radikale Lotte Rod i et Facebook-opslag, at hun er blevet befamlet – og det både i Radikal Ungdom og i Radikale Venstre. Et ældre mandligt medlem i Radikal Ungdom ønskede, hun skulle sidde på hans skød. Senere har Lotte Rod været udsat for krænkelser internt i moderpartiet Radikale Venstre.

Hun var blevet taget på låret. Hun måtte fjerne formandens hånd.

Det rejser mange spørgsmål. Også ud over de rent politiske. Følger andre sager nu med? I andre partier? Kommer vi til at se flere politikere forlade poster i de kommende uger? Og hvor meget skal der i øvrigt til, før sexisme har fældende karakter? Og hvor langt skal der regnes tilbage?

Det er værd at diskutere rimeligheden heri. Det er muligt, skinhelligheden hos Radikale byder, at de må ligge, som de har redt. Men er moralismen i #metoo gået for vidt?

Og hvis det i øvrigt ikke var hånden, men derimod forsøget på at dække over den, hvorfor vælger Radikale så en ny formand, der også har været vidende om og villig til at gemme hånden bort? Hvis det virkelig var håndteringen, hvorfor er Sofie Carsten Nielsen modsat Morten Østergaard så værdig som leder?

Morten Østergaard og de radikale må handle, som de finder bedst. #Metoo har overherredømme og tåler ikke korrektioner. Men konkreterne i sagen Lotte Rod mod formand Østergaard tilsiger, at nogen i toppen af partiet måske også fandt sagen mere brugbar end ligefrem ubelejlig.

Således kan #metoo også anvendes til at føle sig frem, som man siger.