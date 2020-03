Lad os bruge Corona positivt

MIN SALIG MOR sagde altid, at man skulle forsøge at se det positive, selv når det så mest sort ud. Hun blev 93 år og levede et langt og godt liv, så jeg vil forsøge at følge hendes råd i forbindelse med coronavirussen, selvom jeg allerede er røvtræt af den forbandede virus.

MEN DET SIDSTE betyder ikke, at jeg vil holde op med at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og bare give den gas. Eller at jeg vil lukke øjnene for, at situationen er alvorlig.

Nedlukningen af det danske samfund betyder, at vi er nødt til at hjælpe hinanden. Derfor bør krisen bringe os tættere sammen. Vi må handle for dem, der sidder i karantæne, passe hinandens børn og i det hele taget interessere os mere for, om familie, naboer og venner klarer sig.

OG SÅ ER VI også nødt til at tage hensyn til hinanden på en ny måde. Vi må opgive det store egoistiske jeg og tænke på helheden.

Det tror jeg er sundt midt i en tid, hvor alle skriger på flere regler, hver gang der er det mindste problem og samtidig synes, at der da lige kan laves en undtagelse for os, hvis reglen ikke lige passer i en konkret situation.

I CORONARESTRIKTIONERNE er der ingen private smuthuller, for det vil udsætte os alle for fare.

Corona betyder også, at vi med et snuptag får nedsat CO2-udledningen. For hvem vil rejse i disse tider? Måske skal der ligefrem en verdensomspændende pandemi til at få os til at forstå, at vi er kørt ud over kanten og er blevet så indbildske, at vi føler os hævet over naturen.

DEN STØRSTE FARE lige nu er, at vi glemmer alle de gode ting, når corona en eller anden dag er ovre. Og det vil den jo heldigvis være en dag.

Og selvom det næsten er at misbruge min salig mors positive ånd, så kan det være vores held bliver, at corona formentlig kommer til at vare i måneder, så vi får en reel chance for at få de nødvendige medmenneskelige forbedringer ind under huden.

Man har da lov at håbe.