LAD OS HJÆLPE HINANDEN

Hvad kan du selv gøre, for at din virksomhed ikke fyrer dig? Hvordan får man lønkompensation? Hvad med min virksomhed?

Ekstra Bladet åbner nu en helpdesk, hvor du kan søge svar. Mere herom senere.

Fredag fyrede Bestseller 750 medarbejdere. Det skete, dagen efter at alle Folketingets partier stod skulder ved skulder og præsenterede et nationalt kompromis, der med en række hjælpepakker skulle afbøde coronakrisen og få virksomhederne til at beholde deres medarbejdere.

Det er nemt at blive forarget på Holch Povlsen, og det er politikerne naturligvis også. De står nærmest i kø med kritikken. Men selvom Anders Holch Povlsen med en personlig formue på anslået over 50 milliarder kroner og et overskud i seneste regnskab på 2,1 milliarder kroner har rigeligt råd til at holde på sine medarbejdere, så er Bestseller-milliardærens fyringer måske blot et ildevarslende forvarsel om en udvikling, selv ikke nok så mange hjælpepakker kan afbøde.

Den dramatiske nedlukning af det danske samfund kommer med sikkerhed til at koste os milliarder. Og når det hele er overstået, følger der et nødvendigt efterspil. Var det rimeligt såvel menneskeligt som økonomisk, at regeringen satte hele Danmark i stå?

Vi kan håbe på, at coronakrisen er lidt ligesom at forestille sig økonomien er inde i en ketchup-flaske. Lige nu trykker og trykker regeringen, men der sker ikke noget. Når krisen er overstået, vælter pengene så ud med et ordentligt svurp.

Den model tror Anders Holch Povlsen tydeligvis ikke på.

Lige nu står du og jeg og alle andre lønmodtagere. Hvad skal vi gøre? Her på Ekstra Bladet har vi allerede svaret på tusindvis af spørgsmål fra bekymrede danskere i vores ’corona live’ på eb.dk. Spørgsmålene har mest handlet om frygten for selv at blive syg. Nu åbner vi en ny live - Ekstra Bladet helpdesk - hvor vi vil hjælpe dig med at få svar på, hvordan du økonomisk kommer gennem.

Vores journalist Heine Jørgensen er ’vært’ på helpdesken. En række af vore journalister vil hjælpe ham, men vi har også brug for din hjælp. Ekstra Bladet helpdesk er et sted, hvor danskerne går sammen om at stille og få svar på de vigtigste spørgsmål i disse uger.

Hver dag vil Heine Jørgensen og hans team tage et nyt tema op. Du kan dele dine ideer og tanker via help@eb.dk.

Vi kan ikke forhindre coronakrisen, men vi kan hjælpe hinanden med at komme igennem. Hvordan får man hverdagen til at hænge sammen i en karantænetid?