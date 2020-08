Lad os nu få ro

Efter syv års stillingskrig er Lærernes Centralorganisation og dens faglige modpart, Kommunernes Landsforening, endelig nået frem til en aftale om lærernes arbejdstid.

Syv år med utallige møder og giftige anklager, der forpestede luften og gjorde folkeskolen til en slagmark.

Det hele startede med folkeskolereformen i 2013, der blev gennemført af den daværende Helle Thorning-regering, som mente, at lærerne var nogle dovne hunde, der underviste for lidt og brugte alt for megen tid på forberedelse. Derfor blev arbejdstiden bundet detaljeret ved lov.

Resultatet var strejker, vrede og ophidselse på skolerne, og det hele kulminerende med lockout af 67.000 lærere i 25 dage.

Siden er det politiske klima skiftet. Statsminister Mette Frederiksen (S) er ikke Helle Thorning, og hun har ikke lyst til at udfordre lærerne, der udgør en slagkraftig vælgergruppe.

Presset for at komme videre er også vokset uge efter uge ude på de enkelte skoler. Her har man i mange tilfælde – i 84 ud af 98 kommuner – taget sagen i egen hånd og lavet lokale arbejdstidsaftaler.

Både SF og de radikale, der var med til at gennemføre reformen, har bittert fortrudt.

– Det er ikke klogt at lave en reform og samtidig kaste de mennesker, der skal drive reformen, under bussen, lyder det fra SF-gruppeformand Jacob Mark.

Den nye aftale, der nu skal til urafstemning blandt lærerne, er en form for appel til parterne med den skjulte overskrift: Forlig jer, I skabhalse.

Den understreger, at lærernes forberedelsestid ikke må nedprioriteres, og at den skal være sammenhængende. I det hele taget skal lederne og lærerne på de enkelte skoler tale mere sammen.

Sagen er et skoleeksempel på, at det sjældent er en god idé at tryne ting igennem. Det er børnene, der har betalt prisen. De er blevet taget som gidsler og tvunget til at leve i en stemning af afgrundsdyb mistillid mellem lærere og folkevalgte.

Vi krydser fingre for, at der nu bliver ro om folkeskolen. Men det kræver, at politikerne holder sig langt væk fra enhver form for detailstyring.