Lad Trump tale

FACEBOOK-imperiets beslutning om fortsat at bandlyse Donald Trump fra Facebook og Instagram er skandaløs.

ÉT ER at fjerne bl.a. Trumps vanvittige støtteerklæringer til de galninge, der stormede Kongressen tilbage i januar – en udåd der kostede fem mennesker livet og efterlod USA i choktilstand.

NOGET HELT andet og dybest set langt farligere er at nægte ham adgang til overhovedet at ytre sig på de sociale medier. Det er slet og ret renlivet censur, som selv skoleelever ved har samme effekt på demokratiet som gift i grundvandet.

FACEBOOK-EJEREN, Mark Zuckerberg, udstyrede egenhændigt Trump med mundkurven. Og her er vi ved en af de grundlæggende udfordringer ved de sociale medier: Den manglende reelle regulering.

FACEBOOK HAR et sæt generelle fællesskabsregler, og de tolkes efter forgodtbefindende. Skåret ind til benet er det den 36-årige multi-milliardær, der bestemmer, hvad de op mod tre milliarder brugere verden over skal have lov til at skrive, se og læse; hvad der er rigtigt og forkert.

DEN ENTREPRENANTE stifter har lagt et røgslør ud i form af et såkaldt Tilsynsråd. Det godkendte i sidste uge med en tåget bureaukratisk afgørelse de facto Trumps mundkurv. Dog med den tilføjelse at mundkurven bør genovervejes om et halvt år.

TILSYNSRÅDET, der blandt andre tæller tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, præsenteres som Facebooks uafhængige ’Højesteret’. Det er mildest talt en tilsnigelse. Medlemmerne er udpeget af Mark Zuckerberg. Og de honoreres af ham. Med hvor meget er en hemmelighed.

HAVDE Tilsynsrådet været sig sin opgave voksen, havde det taget fat i Facebooks algoritme-politik, der er grundlaget for imperiets gigantiske og stort set skattefrie indtægter. Algoritmerne redigerer og udvælger opslag til brugerne og favoriserer radikale, ekstreme synspunkter – som f.eks. Trumps horrible løgne og hadefulde udgydelser.

DEN FORSTANDIGE løsning ville derfor være at gøre noget ved algoritmerne. Men nej. I stedet accepterer det håndplukkede Tilsynsråd mundkurven til Trump nu, da han er sparket ud af vælgerne, og Facebook kan se en forretningsmæssig interesse i at lukke kæften på ham.

MANGE VIL bifalde beslutningen, men konsekvensen af Facebooks censur er – alt andet lige – en mere ensporet, polariseret politisk debat.