Lær af Norge

REGERINGEN BRYSTER sig af, at vi er et af de lande i verden, som indtil videre er kommet bedst igennem coronakrisen. Og peger hovedrystende på Sverige for at minde om, hvor galt det kan gå i andre sammenlignelige lande.

SJOVT NOK ER DET sjældent, at Mette Frederiksen og co. henviser til Norge. Det forstår man godt, når man ser på relevante statistikker. Antallet af døde som følge af pandemien er i skrivende stund 2345 her i landet, mens Norge er nede på 615, selvom skolerne har været åbne.

HVORFOR HAR nordmændene klaret sig så markant bedre igennem krisen?

JYLLANDS-POSTEN HAR spurgt chefen for det norske Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg. Norges svar på Søren Brostrøm. Hun er varsom med at lange voldsomt ud efter danske politikere, men slår fast, at nøgleordet er åbenhed. Mens myndighederne i Danmark har truffet beslutninger bag lukkede døre, har man i Norge fra dag ét lagt alle diskussioner, beslutninger og grundlaget for disse frem i offentligheden.

DET HAR IFØLGE Stoltenberg været med til at sikre Norge et vigtigt våben i pandemi-bekæmpelsen, nemlig tillid.

- MAN ER HELE TIDEN afhængig af tilliden i befolkningen, som gør, at folk faktisk efterlever rådene. Hvis man mister befolkningens tillid, får man protester, som der har været i Danmark. Og man får folk, som tænker, at det ikke giver nogen mening at følge anbefalingerne, fordi det alligevel ikke spiller nogen rolle, siger hun.

SANDHEDEN ER, at vi har en regering, som opfører sig arrogant og magtfuldkomment. Almindelige demokratiske spilleregler sættes ud af spillet, og beslutningsprocesser mørklægges. Det har skabt frustration blandt danskerne og grobund for, at flere og flere sætter spørgsmålstegn ved de beslutninger, som Mette Frederiksen træffer og spreder med hård hånd.

MINKSKANDALEN ER et eklatant eksempel på den ekstreme lukkethed, som regeringen har praktiseret under pandemien.

METTE FREDERIKSEN var i går på Ekstra Bladet for at svare på spørgsmål fra læserne. Det er forhåbentligt starten på et kursskifte, som indebærer, at tingene lægges åbent frem både over for politikere og offentligheden.

SPØRGSMÅL om tillid. Den har danskerne i høj grad vist Mette Frederiksen. Men hun mangler under genåbningen at bevise, at hun fortjener den.