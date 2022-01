lagtforhad

MERE END 270.000 FØLGERE på hhv. YouTube og Instagram bliver forkælet med opdateringer fra den 19-årige Louise Madsens liv. Hun poster billeder af sig selv i diverse tøj – ofte ledsaget af annoncetekster og rabatkoder – og lægger videoer op, hvor man blandt andet får lov til at se teenageren lave æg i køkkenet og putte under dynen.

OG SÅ HAR HUN det seneste halve års tid brugt sine sociale mediekanaler til at hænge sin overbo ud som ’manden i opgangen, der chikanerer hende’.

Han hedder Steffen Hou og stod i går frem i Ekstra Bladet, dybt frustreret over at blive udskammet og udsat for falske beskyldninger.

– Hendes ord bliver jo til 270.000 følgeres sandhed. De æder alt fuldstændig ukritisk, siger den 46-årige, der nu modtager hadbeskeder og trusler fra hendes fans.

HAN HAR RET. Louise Madsens smædekampagne er regulært magtmisbrug. Over for Ekstra Bladet vil hun ikke forklare sig.

EN UNDERSØGELSE FRA Mediernes Forsknings- og Innovationscenter har slået fast, at flertallet af unge er blevet inspireret af en influencer til at købe ting, og halvdelen har dertil generelt tillid til de influencere, de følger.

Qua den kæmpestore berøringsflade har mennesker som Louise Madsen altså rig mulighed for at påvirke en masse især unge mennesker. I bedste fald er hun ikke det ansvar bevidst, i værste fald er hun ligeglad.

HUN ER IKKE ENE. Adskillige bloggere har i deres iver for at tjene penge skyllet deres egen samvittighed ud i toilettet. Tidligere Paradise-vinder Lenny Pihl opfordrede følgere til at tage et ’fucking genialt’ kviklån, mens Alexandra Staffensen har måttet beklage, at hun kaldte antidepressiv medicin ’gift for hjernen’.

I EN ANDEN GENRE løj Fie Oppenhagen Arildsen om at være kræftsyg, mens Fie Laursen i 2019 delte et fire sider langt selvmordsbrev. Sidste år brugte tidligere sanger og selvudnævnte coronaekspert Saszeline Sørensen Instagram til at opfordre sine 90.000 følgere til at trodse mundbindspåbuddet.

Saszeline Sørensen blev udelukket fra Instagram, men influencer-verdenen er stort set ureguleret. Ud over politiet er der ingen instans, en mand som Steffen Hou kan gå til.

LOUISE MADSEN BURDE skamme sig. Men der er nogle, der burde skamme sig endnu mere. Den 19-årige kvinde debuterede allerede som 11-årig på YouTube – hvor var hendes forældre?

Faktisk har alle vi voksne et ansvar. Når løgne får lov til at flyde frit, får vi et samfund, hvor ingen ved, hvad der er sandt eller falsk.