Landmændenes skræk

VEGANERPARTIET har på rekordtid indsamlet tilstrækkeligt med vælgererklæringer til at være opstillingsberettiget.

DE SKAL være velkomme. Selvom de fleste frygter at blive berøvet frikadellerne og burgerne af en flok vanvittige ekstremister: At undvære kød forekommer mange at være på linje med at skulle leve uden bil eller julegaver. Kort sagt perverst og helt umuligt. En vildfarelse, svinebaronerne understøtter med hele deres masseopbud af kostbare sagførere, lobbyister, politikere og så videre. Spørgsmålet er, om man kan komme i Folketinget på et så relativt snævert program.

TILHÆNGERNE af partiet er en blandet, ofte yngre, flok, som – meget sigende for Christiansborgs akvarieliv – har kørt forbløffende lavt under radaren. Her har Dansk Folkeparti ellers forsøgt at finde en niche med mærkesager som modstandere af dyresex og katteskyderi. Mens Thulesen Dahl samtidig elsker at prale med, hvor meget flæskesteg han spiser. Dyrevelfærd var indtil nu noget mormor-agtigt på Borgen. Landbruget er Gud!

HER GÅR Veganerpartiets frontaktivister til svinebaronernes hysteri direkte ind i svinestaldene og fotograferer. De ripper op, ofte iført skjorte, slips og mange fremmedord, i det, mange os helst ikke vil tænke på:

BRÆNDING af horn på kalve, yvere på størrelse med en proppet rejsekuffert på genetisk fremavlede køer – også de økologiske. Kastrationer af grise i millionvis uden meget andet end en aspirin til at dulme de vanvittige smerter. 0,65 kvadratmeter til en gris på 100 kilo ...

VI KUNNE blive ved, og det gør Veganerpartiet.

Veganerne er samtidig hjulpet på vej af flere kendisser, langt fra det elitære præg, som f.eks. Linse Kessler. Hun har opfordret sine 500.000 følgere til at afgive vælgererklæringer. Mange unge, veluddannede veganere er inspireret af øjenåbnende dokumentarer på Netflix.

KLØFTEN mellem de overbeviste og de mange, der bare gerne vil gøre ’det rigtige’, men ikke være fanatikere, skal nu mindskes, hvis partiet skal på Borgen.

VI HAR omkring 35.000 veganere i landet og det mangedobbelte af almindelige forbrugere, der vil betale for at slippe for at spise og udnytte pinte dyr. Samtidig er veganerne en del af Greta Thunberg-segmentet med klimadelen af deres modstand mod kødæderiet.

MEN VI HAR også et flertal, der ikke vil eller kan betale, og som lukker øjnene.

EN LANGSOM bevægelse er i hvert fald i gang i Europa. Senest har tyske landmænd protesteret over importen af seks millioner danske smågrise. Fra nytår må tyskerne ikke længere kastrere deres smågrise, uden at dyrene er i fuld narkose.

Det vil koste to euro mere per tysk gris. Mens de danske producenter får en konkurrencefordel, fordi de ikke er ’ramt’ af dette krav. Men det kan de jo blive.