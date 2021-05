LANG NÆSE TIL DE FATTIGE

MAN behøver ikke lægge øret til de berømte vandrør for at få en forvarsel om, hvad der er på vej – eller rettere ikke på vej – til fattige børn og deres forældre i Danmark.

Bare læs weekendens store interview med beskæftigelsesministeren og SF’s leder, Pia Olsen Dyhr.

SKRU NED for forventningerne, er budskabet fra begge. Fattige familier på kontanthjælp eller dagpenge, der måske levede i den vildfarelse, at en rød regering ville hæve deres ydelser, får en lang næse.

PETER HUMMELGAARD, beskæftigelsesministeren, startede ellers sin ministergerning i 2019 med at give en ekstra kvart milliard til børnefamilier på kontanthjælp. Som et ’pusterum’, kaldte han det. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd skønnede, at der var godt 64.000 børn under fattigdomsgrænsen. Der blev talt meget den jul om flyverdragter og fodboldstøvler. Og så kom de 250 mio. dalende, og de gav Hummelgaard et pusterum!

SAMTIDIG nedsatte han en ydelseskommission, der skulle se på ydelserne i det hele taget. Dens resultater er omsider på trapperne.

OG HER bad Hummelgaard så i går på forsiden af Jyllands-Posten borgerne om at ’dæmpe forventningerne’. Pusterummet var åbenbart en engangsforeteelse. Han har nemlig lagt sig fast på, at hvis der skal ske tiltrængte ændringer af kontanthjælpen, skal det ske hen over midten i Folketinget. Hvor sandsynligt er det? ’Det er ikke noget, vi kan medvirke til,’ lød det kortfattet fra Venstres Troels Lund Poulsen i samme forsidehistorie. Så lå den ged sådan set død og barberet. Medmindre DF øjner morgenrøde for det nedbombede parti.

SF red også ud – i Politiken – med store ord om at forhøje de ’udhulede’ dagpenge. Pengene skal hentes hos boligejerne, mener SF-bossen, Pia Olsen Dyhr. Men også hun lyder meget lidt insisterende.

HUMMELGAARD har til gengæld planer om, at indvandrere på integrationsydelse og kontanthjælp skal have pligt til at være i uddannelse eller nyttejob 37 timer om ugen. I forvejen er det nærmest umuligt for kommunerne at stampe nyttejobs op til kontanthjælpsmodtagere. Et nyt forskningsprojekt har lige afdækket, at de drikker kaffe meget af tiden, fordi der simpelthen ikke er noget at lave til dem. Alt hører hurtigt ind under ’rigtigt arbejde’. Nye tusinder af nyttejobs er rent digt.

PROBLEMET har alle dage været, at kontanthjælpen ikke må give flere penge end et lavtlønnet job. Det er sund fornuft. Alle har stadig skrækeksemplet med Fattig-Carina på nethinden.

HVORDAN børnenes minister og Ydelseskommissionen så vil hjælpe de tusindvis af fattige børn, hvis forældrene ikke skal have højere ydelser, og far og mor heller ikke kan gafle sig et job, bliver interessant at se.