Langt ude i bøgeskoven

SMUKFEST FRABEDER sig kommentarer om de optrædende kunstneres køn, udseende, seksualitet, påklædning og alder, når festivalen afholdes under bøgetræernes kroner til august.

En skidt idé. På Ekstra Bladet forbeholder vi os retten til, at en anmelder må komme med sin subjektive vurdering af musikken, sceneshowet og kunsten som helhed, og at en reporter må beskrive en koncert ud fra alle de indtryk, der springer i øjnene, som man traditionelt gør.

FESTIVALEN, som må siges at være blandt de sidste dages hellige, når det kommer til kønsdebatten, sætter med sin udmelding lighedstegn mellem, at kommentarer om køn eller udseende altid må anses som nedladende eller sexistiske. Det er langt ude i skoven.

Når en musiker stiller sig frem på en festivalscene, ligger der som regel nøje kunstneriske overvejelser bag påklædning, sceneshow og de kommentarer, der slynges ud mellem numrene. Det kan ikke, som Smukfest-talsmand Søren Eskildsen over for Jyllands-Posten lægger op til, adskilles fra musikken.

Så når Ekstra Bladet og andre medier beskriver, at Jada råber ud til publikum, at hendes bryster er ved at falde ud af den plyssede bh, hun har iklædt sig, eller at Lizzo ryster røv og omtaler sig selv som fed med stolthed, er der ikke tale om udskamning eller sexisme, men kommentarer til det kunstneriske image, sangeren selv opstiller, og som deres fans elsker dem for.

SELVFØLGELIG skal kommentarer om udseende og køn ikke forsvares for enhver pris. Den kiksede og efterhånden temmelig klichéfyldte holdning, at wokedebatten og den politiske korrekthed er gået for vidt, når man ikke må kalde en kvinde sexet eller kommentere hendes krop, er jo til at få lange patter af.

Og i virkeligheden er det slet ikke det, denne debat handler om. Det er mere principielt. Det handler om respekt for pressefriheden og respekt for, at en anmelder altid tager udgangspunkt i sin subjektive vurdering. Den kan man så være enig eller uenig i.

DERUDOVER virker det en smule plat, at en festival, som helt i gæsternes ånd i årevis har lagt bøgeskov til flæskestegs-sandwicher, nøgenkano og bare bryster, og som først i 2023 melder sig ind i kampen for diversitet og kønsbalance på scenerne, løfter pegefingeren i sexismedebatten.

Vi ses til sommer, Smukfest. På Ekstra Bladet glæder vi os til både at bedømme og beskrive jeres koncerter i deres helhed.