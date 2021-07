Leder efterlyses

SOM LED I ET NYT mediestunt søger de radikale i øjeblikket en ny politisk leder. Du læste rigtigt, de har slået stillingen op. Ganske vist kun for en enkelt dag.

Man må håbe, at den midlertidige leder blandt andet vil bruge sine 24 timer på at slå ned på fordummende og ødelæggende politisk retorik i partiet.

MAN KUNNE PASSENDE starte med at indkalde Karen Melchior til en samtale. Hun er et af partiets to medlemmer af EU-Parlamentet. Et arbejde, som hun angiveligt passer, når hun ikke lige er på Twitter, hvor hun i skrivende stund har afsendt svimlende 198.316 tweets.

Et af dem kom på tiårsdagen for terrorangrebet i Oslo og på Utøya i Norge, hvor 77 fortrinsvis unge socialdemokrater blev dræbt med koldt blod.

På denne dag, 22. juli, fandt hun anledning til at kæde det danske Socialdemokratis nuværende udlændingepolitik sammen med massakren i Norge, fordi partiet har ’absorberet hadet’ til multikulturalismen og modtagelse af flygtninge.

UANSET HVAD MAN måtte mene om Socialdemokratiets udlændingepolitik, er sammenligningen totalt absurd. Og det er den alene af den grund, at Norges daværende statsminister, Jens Stoltenberg, ikke på nogen måde førte det danske Socialdemokratis nuværende udlændingepolitik, da gerningsmanden myrdede løs.

Men det er værre endnu. Melchiors polemiske vrøvl undergraver den anseelse, som vælgerne i forvejen er historisk påholdende med, når det kommer til vores politikere. Det er i længden ødelæggende for politik.

PUDSIGT NOK VAR DET netop Karen Melchiors egen partileder, Sofie Carsten Nielsen, der på årets folkemøde alvorstungt erklærede dansk politik for at være ’gået i stykker’. Der var alt for meget symbolpolitik og hurtig retorik, messede hun.

Som tidligere nævnt her på lederplads mente Sofie Carsten Nielsen sandsynligvis bare, at de radikale er sat uden for indflydelse.

Men hvis hun virkelig mente, at politikernes billige dæmoniseringer ødelægger politik, kunne hun jo starte med at pande Karen Melchiors usmagelige sammenligning ned.

INDTIL VIDERE HAR VI intet hørt. Og da Berlingske i sidste uge spurgte udlændingeordfører Kristian Hegaard til partifællens tweet, ville han blot forholde sig til, at hun havde udsendt det på en uheldig dato. Intet om selve indholdet. Men det var måske noget for den midlertidige leder. Til folkeoplysning er der ansøgningsfrist på mandag.